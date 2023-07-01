Разработчики симулятора бога Fata Deum рассказали о прогрессе разработки: улучшенный ИИ, кампания и другое

Hooded Horse представили последние новости от Fata Deum, предстоящей долгожданной игры про бога. Основное внимание в последние несколько месяцев было уделено улучшению пользовательского интерфейса, доработке ИИ-противников игры и работе над кампанией, и разработчик 42 Bits Entertainment готов поделиться свидетельством своей последней вехи.
Четыре различных соперничающих бога, посвященных понятиям насилия, обмана, плодородия и удовольствия, теперь полностью реализованы в Fata Deum, призванном бросить вызов игрокам уникальными способами:
- Насилие обрушит разрушения и соберет армии
- Обман накладывает проклятия и заставляет противников атаковать друг друга.
- Плодородие наслаждается ростом и прогрессом
- Удовольствие просто хочет повеселиться
Эти ИИ не только действуют сами по себе, но также реагируют на действия игрока и предлагают обратную связь. Эти персонажи с искусственным интеллектом также широко используются в кампании игры, и разработчик 42 Bit Entertainment работает над многими кат-сценами, которые будут лежать в основе сюжета одиночной игры.
Добавьте к этому новые функции пользовательского интерфейса, новую карту, достижения и другие улучшения качества жизни.
Fata Deum выйдет в раннем доступе для ПК в Steam, GOG и Epic Games Store.
"Насилие обрушит разрушения"
Чего оно сделает? Это вот вообще как?
"Фертильность наслаждается ростом и прогрессом"
"Удовольствие просто хочет повеселиться"
Ты с алиэкспресс что ли описание брал?
Переосмысление Black and White?)
Скорее Populous