Разработчики симулятора бога Fata Deum рассказали о прогрессе разработки: улучшенный ИИ, кампания и другое ©

Hooded Horse представили последние новости от Fata Deum, предстоящей долгожданной игры про бога. Основное внимание в последние несколько месяцев было уделено улучшению пользовательского интерфейса, доработке ИИ-противников игры и работе над кампанией, и разработчик 42 Bits Entertainment готов поделиться свидетельством своей последней вехи.

Четыре различных соперничающих бога, посвященных понятиям насилия, обмана, плодородия и удовольствия, теперь полностью реализованы в Fata Deum, призванном бросить вызов игрокам уникальными способами:

Насилие обрушит разрушения и соберет армии

Обман накладывает проклятия и заставляет противников атаковать друг друга.

Плодородие наслаждается ростом и прогрессом

Удовольствие просто хочет повеселиться

Эти ИИ не только действуют сами по себе, но также реагируют на действия игрока и предлагают обратную связь. Эти персонажи с искусственным интеллектом также широко используются в кампании игры, и разработчик 42 Bit Entertainment работает над многими кат-сценами, которые будут лежать в основе сюжета одиночной игры.

Добавьте к этому новые функции пользовательского интерфейса, новую карту, достижения и другие улучшения качества жизни.

Fata Deum выйдет в раннем доступе для ПК в Steam, GOG и Epic Games Store.