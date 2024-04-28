Свежий трейлер предстоящего файтинга Fatal Fury City of the Wolves демонстрирует бойца Марко Родригеса

Компания SNK представила новый трейлер к грядущему файтингу Fatal Fury City of the Wolves, в котором представлен боец Марко Родригес, озвученный Рано Бейлоном. Вместе с демонстрацией его боевого стиля была представлена следующая информация:

Вместе с демонстрацией его боевого стиля была представлена следующая информация:

Когда неизвестные силы похитили его додзё, ему остается только оттачивать мастерство карате в другом месте - в фитнес-клубе Юри. Узнав, что на горизонте маячит новый турнир по KOF, Марко готовится к тому, что его ждет впереди: возможность рассказать о своем любимом додзё, шанс вернуть вывеску и (конечно же) бурное испытание его силы в кёкусинкай.

Классические боевые механики Fatal Fury, такие как комбинированные атаки, просто защита, торможение, уклонение от атак и финты, также включены в игру наряду с двумя схемами управления. Аркадный стиль делает акцент на точных технических действиях, в то время как умный стиль позволяет выполнять яркие спецприемы и комбо с помощью направленных движений и нажатия одной кнопки.

Франшиза Fatal Fury дебютировала в 1991 году на Neo Geo, а последним новым выпуском стала Garou: Mark of the Wolves.

Fatal Fury City of the Wolves выйдет в 2025 году на неизвестных платформах.