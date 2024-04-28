ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fatal Fury: City of the Wolves 2025 г.
Экшен, Файтинг
4.3 11 оценок

Свежий трейлер предстоящего файтинга Fatal Fury City of the Wolves демонстрирует бойца Марко Родригеса

butcher69
Новости

Компания SNK представила новый трейлер к грядущему файтингу Fatal Fury City of the Wolves, в котором представлен боец Марко Родригес, озвученный Рано Бейлоном. Вместе с демонстрацией его боевого стиля была представлена следующая информация:

Вместе с демонстрацией его боевого стиля была представлена следующая информация:

Когда неизвестные силы похитили его додзё, ему остается только оттачивать мастерство карате в другом месте - в фитнес-клубе Юри. Узнав, что на горизонте маячит новый турнир по KOF, Марко готовится к тому, что его ждет впереди: возможность рассказать о своем любимом додзё, шанс вернуть вывеску и (конечно же) бурное испытание его силы в кёкусинкай.

Классические боевые механики Fatal Fury, такие как комбинированные атаки, просто защита, торможение, уклонение от атак и финты, также включены в игру наряду с двумя схемами управления. Аркадный стиль делает акцент на точных технических действиях, в то время как умный стиль позволяет выполнять яркие спецприемы и комбо с помощью направленных движений и нажатия одной кнопки.

Франшиза Fatal Fury дебютировала в 1991 году на Neo Geo, а последним новым выпуском стала Garou: Mark of the Wolves.

Fatal Fury City of the Wolves выйдет в 2025 году на неизвестных платформах.

-2
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий