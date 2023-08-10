Авторы Fate/Samurai Remnant показали вступительный ролик из игры ©

Компания Koei Tecmo опубликовала официальный вступительный ролик к грядущему ролевому экшену Fate/Samurai Remnant, разработанной Omega Force.

Анимация, созданная CloverWorks под руководством Nasaya Onsen, сопровождается песней "Zanya Gensou", исполненной LICCA/ Spiral Ladder. В кадре появляются различные персонажи и боевые сцены.

Fate/Samurai Remnant, разработанная Omega Force, расскажет о войне за Грааль, происходящей в эпоху Кэйан в Японии периода Эдо, в которой участвуют семь пар мастеров и призванных ими слуг, представляющих исторические и мифологические фигуры. В подполье города также проводится "Ритуал растущей луны". Протагонист Миямото Иори, проживающий в Асаке, сражается в этой войне Грааля со своим слугой Сэйбером, чтобы получить "Сосуд Растущей Луны".

Миямото использует стиль фехтования Нитен Ичирю. В бою игрок может направлять слуг для выполнения определенных маневров или управлять ими напрямую. Кроме того, игроки могут исследовать Эдо, состоящий из многоэтажных домов, самурайских резиденций и публичных домов, где возможно взаимодействие с NPC и животными. Кроме того, игроков ожидают неопределенные трудности.

Fate /Samurai Remnant выйдет для PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и PC через Steam 29 сентября 2023 года.