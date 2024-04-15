Приключенческий экшен Fate/Samurai Remnant получит новое DLC на этой неделе

Koei Tecmo, Omega Force и Type-Moon объявили о скором выходе второго DLC Record's Fragment: Yagyu Sword Chronicles для приключенческого экшена Fate/Samurai Remnant. Дополнение выйдет 18 апреля 2024 года.

Расследуя ночные убийства, вызвавшие переполох в Эдо, Миямото Иори встречается лицом к лицу с Ягю Муненори, мечником-изгоем.

Более подробная информация будет предоставлена ближе к релизу. Чтобы получить доступ к новому контенту, игрокам необходимо дойти до начала третьей главы.

В Fate/Samurai Remnant разворачивается битва огромной важности, известная как Ритуал растущей луны. Этот ритуал способен исполнить любое желание и является центральным моментом повествования. Семь человек, известных как Мастера, борются за возможность исполнить свои желания с помощью Ритуала. В своем стремлении эти Мастера вызывают в этот мир семь Героических Духов, называемых Слугами, чтобы те помогли им в их начинаниях. Так начинается битва между этими семью Мастерами и их верными Слугами.

Fate/Samurai Remnant доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и PC через Steam.