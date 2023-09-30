Состоялся релиз японской экшн-RPG Fate/Samurai Remnant ©

Вашему вниманию предлагается релизный трейлер игры Fate/Samurai Remnant и возможность присоединиться к Миямото Иори и Сэйбер в этой японской ролевой игре. Fate/Samurai Remnant уже доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и PC Windows через Steam.

На протяжении всей франшизы Fate пары Мастеров и героических духов - так называемых Слуг - сражаются в серии войн за Святой Грааль, в результате которых победитель получает древний артефакт, исполняющий желания.

Fate/Samurai Remnant продолжает эпическую войну за Святой Грааль в четвертом году эпохи Кэйан, в Японии периода Эдо. Прошло несколько десятилетий после окончания бурной, пропитанной кровью эпохи, и пока люди наслаждаются миром и спокойствием, в тени разворачивается ритуал Растущей Луны — битва между семью парами Мастеров и их Слуг.