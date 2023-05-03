Японская ролевая игра Fate/Samurai Remnant получила возрастной рейтинг в Тайване ©

В конце прошлого года Koei Tecmo и Type-Moon анонсировали Fate/Samurai Remnant, ролевую игру во вселенной Fate, которая выходит в этом году. Она выйдет на PS4, PS5, Nintendo Switch и ПК, но дальнейшие подробности не были раскрыты.

К счастью, похоже, что анонс может состояться в ближайшие месяцы. Gematsu выяснил, что игра получила возрастной рейтинг в Тайване для всех четырех платформ. В следующем месяце пройдет несколько игровых выставок, таких как Summer Game Fest, так что игра может появиться там.

Действие Fate/Samurai Remnant, судя по всему, будет происходить в эпоху Эдо, а персонаж игрока станет мастером. Он призывает слугу, который, вероятно, должен принять участие в новой войне Святого Грааля, но мало что еще - например, как будет проходить игра - известно. По крайней мере, Aniplex также работает над игрой, что может означать потрясающие сцены в стиле аниме.