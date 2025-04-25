Многопользовательский шутер FBC: Firebreak во вселенной Control выйдет в июне

Remedy Entertainment подтвердила в прошедший четверг, 24 апреля, что FBC: Firebreak, ее новая кооперативная многопользовательская игра во вселенной Control, выйдет 17 июня этого года с версиями для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam, Epic Games Store и Windows Store — хотя это премиум-игра, многим не придется за нее платить.

Это потому, что с самого своего дебюта игра также будет предлагаться как одно из преимуществ PlayStation Plus Extra и Game Pass Ultimate — или ПК-версии сервиса. Тем, кто предпочитает заплатить, придется выложить 39,99 долларов США за стандартную версию или 49,99 долларов США за Deluxe.

Те, кто решит инвестировать в самое полное предложение FBC: Firebreak, получат доступ к дополнительным комплектам брони, новым голосовым пакетам, премиум-косметике и 12 скинам оружия и 12 спреям. Remedy также подтвердила, что добавит в игру две новые миссии бесплатно в 2025 году, в дополнение к новому контенту в 2026 году.

FBC: Firebreak — это новый шутер от первого лица, в котором игроки возьмут на себя роль агента, работающего на очень необычное федеральное агентство США. Агентство постоянно подвергается атакам сверхъестественных существ, и вам предстоит объединиться с двумя другими людьми, чтобы отразить их и минимизировать последствия.

В игре обещают несколько паранормальных элементов и множество отсылок к Control и событиям, которые произошли в приключении. Каждую миссию должны пройти трио игроков, которые получат доступ к нескольким видам оружия и механизмов, которые, хотя и странны для жанра FPS, будут соответствовать её вселенной.