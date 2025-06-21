Remedy обещает множество исправлений в обновлении 1.2 для FBC: Firebreak

первая сетевая кооперативная многопользовательская игра FBC: Firebreak от Remedy, только недавно вышла на ПК и консолях. Пока что пользователи не очень ею довольны — игра даже не преодолела отметку в 2 000 одновременных пользователей в Steam, а отзывы «смешанные», только 65% пользователей поставили «палец вверх».
Remedy планирует улучшить игру во многих отношениях. Обновление 1.2 только что вышло в свет, сосредоточившись на том, чтобы сделать прогресс быстрее и более вознаграждающим. Изменения, внесенные в экономику, улучшают то, как игроки зарабатывают и тратят внутриигровую валюту. Магазин Requisition теперь разделяет снаряжение и косметику, а прогресс заданий был реструктурирован, чтобы игроки могли быстрее получать доступ к полным заданиям (все три зоны).
Это только начало. Финская студия также опубликовала более подробное письмо, в котором признала недостатки игры и дала представление о следующих направлениях улучшения.
Remedy признала, что первые часы не дают хорошего опыта, отчасти из-за отсутствия надлежащего обучения, а отчасти из-за отсутствия ясности относительно того, что делать в заданиях и как выполнять работу эффективно. Кроме того, на ранних этапах игры не очень чувствуется сила, так как стартовое (уровень 1) оружие кажется слабым, а разблокировка оружия более высокого уровня требует чрезмерного гринда.
Однако команда считает, что игроки, которые остаются в FBC: Firebreak, открывают более мощное оружие и бонусы 3-го уровня, играют на более высоких уровнях угрозы и выполняют задания в трех зонах, получают больше удовольствия.
В настоящее время игра бросает игроков в центр событий с небольшим руководством по игровым системам, действиям игрока в заданиях и эффектам статуса. Поэтому Remedy ищет возможность более четкого сообщения о синергии между наборами Crisis и предоставления игрокам гораздо лучшей информации о том, как эффективно выполнять задания.
Это включает в себя улучшение читаемости опасных условий, таких как возгорание, и мигающий синий эффект, который указывает, вошли ли вы или вышли из зоны действия ваших товарищей по команде, чтобы иметь Резонанс и общий щит. Маркеры целей также неясны и не дают достаточных указаний относительно того, что делать. Remedy оценивает все это и уже собрала некоторые идеи для улучшения, но потребуется некоторое время, чтобы спланировать и реализовать изменения должным образом.
У ремеди была только одна нормальная игра за все время существования студии это max payne 1, все
Alan Wake 1 шедевр
Нет и никогда не был, если только третья часть и то её создавали кокстар
Третья часть ?
Эту игру спасёт F2P, но это не точно.
да не, даже при этом в лефодед онлайн будет выше
Там онлайн в основном с консолей, потому что сколько играл почти всегда с консолей игроки попадаются, со стима очень мало
Лучше оставить всё как есть и забыть об этом "проекте", имхо, - и так понятно что он был сделан просто на отъ.бись по чьему-то стороннему заказу (ну скорее всего, не факт). Лучше пусть занимаются дальше своей сюжетной спиралью в одиночных играх, чтобы не стало ещё хуже, - иногда лучше быть просто на своём месте.
А всех игроков которые играют в игру кинуть что ли? Пусть делают обновы, я сам играю, игроков из стима мало, но там есть кроссплатформа, и с консолей игроков там много, почти всегда только оттуда находятся, игра находится всегда быстро за 3 секунды где то, было бы мало так быстро не искалось бы
по приказу сэма лэйка, он владелец студии
а кто то обещал завоз контента или чё? вам сказали изначально, что продадут вот это, без доната и всего остального
а если в игре нет доната, то на какие шиши делать вам обновы? на халяву?
никто не будет этим заниматься, да, и ты сам бы не стал бесплатно делать чё то
Кому они обещают? Кому? Самим себе что ли?))))
Игроки там все таки есть, сам играю, игра нравится
Зачем обновлять труп!?
А мне понравилась игра, 10 часов уже наиграл и буду дальше. Кстати она заработала у нас, сегодня без впн зашел и работает нормально.
UPD: А все, игра работала где то 1 час, и перестала. Что интересно у меня и Дискорд в это время открывался без впн, видимо у провайдера средства блокировок перестали работать. А теперь снова не дискорд не работает не эта игра без впн
не забудьте цену снизить, а то все аналоги игр с коопом на 4х стоят дешевле, причем многие и в полную стоимость свою стоят дешевле, не говоря уже о скидках
ну и контента там везде поболя будет
худшая игра в которую я играл в 2025
Чую, новости о закрытии серверов не за горами. Максимум год продержатся. Онлайн уже сейчас ниже плинтуса, а ведь игра только только вышла. Никакие обновления здесь не помогут.