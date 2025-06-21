Remedy обещает множество исправлений в обновлении 1.2 для FBC: Firebreak

первая сетевая кооперативная многопользовательская игра FBC: Firebreak от Remedy, только недавно вышла на ПК и консолях. Пока что пользователи не очень ею довольны — игра даже не преодолела отметку в 2 000 одновременных пользователей в Steam, а отзывы «смешанные», только 65% пользователей поставили «палец вверх».

Remedy планирует улучшить игру во многих отношениях. Обновление 1.2 только что вышло в свет, сосредоточившись на том, чтобы сделать прогресс быстрее и более вознаграждающим. Изменения, внесенные в экономику, улучшают то, как игроки зарабатывают и тратят внутриигровую валюту. Магазин Requisition теперь разделяет снаряжение и косметику, а прогресс заданий был реструктурирован, чтобы игроки могли быстрее получать доступ к полным заданиям (все три зоны).

Это только начало. Финская студия также опубликовала более подробное письмо, в котором признала недостатки игры и дала представление о следующих направлениях улучшения.

Remedy признала, что первые часы не дают хорошего опыта, отчасти из-за отсутствия надлежащего обучения, а отчасти из-за отсутствия ясности относительно того, что делать в заданиях и как выполнять работу эффективно. Кроме того, на ранних этапах игры не очень чувствуется сила, так как стартовое (уровень 1) оружие кажется слабым, а разблокировка оружия более высокого уровня требует чрезмерного гринда.

Однако команда считает, что игроки, которые остаются в FBC: Firebreak, открывают более мощное оружие и бонусы 3-го уровня, играют на более высоких уровнях угрозы и выполняют задания в трех зонах, получают больше удовольствия.

В настоящее время игра бросает игроков в центр событий с небольшим руководством по игровым системам, действиям игрока в заданиях и эффектам статуса. Поэтому Remedy ищет возможность более четкого сообщения о синергии между наборами Crisis и предоставления игрокам гораздо лучшей информации о том, как эффективно выполнять задания.

Это включает в себя улучшение читаемости опасных условий, таких как возгорание, и мигающий синий эффект, который указывает, вошли ли вы или вышли из зоны действия ваших товарищей по команде, чтобы иметь Резонанс и общий щит. Маркеры целей также неясны и не дают достаточных указаний относительно того, что делать. Remedy оценивает все это и уже собрала некоторые идеи для улучшения, но потребуется некоторое время, чтобы спланировать и реализовать изменения должным образом.