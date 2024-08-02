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Fellowship 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Фэнтези
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Анонсирована Fellowship - авторы называют ее представителем жанра MODA

Simple Jack

Студия Chief Rebel анонсировала Fellowship — игру, в которой нужно проходить подземелья, сражаться с боссами и зарабатывать ценные награды. Разработчики называют проект представителем нового жанра — MODA (Multiplayer Online Dungeon Adventure, что в переводе означает многопользовательское сетевое приключение в подземельях).

Над Fellowship трудятся создатели World of Warcraft, Diablo, Helldivers, Battlefield, Tom Clancy's The Division и Just Cause. Авторы совместили в новинке элементы MMO, MOBA и экшен-RPG.

Подземелья в Fellowship не заканчиваются и постоянно усложняются. Для их прохождения потребуется группа из четырех игроков: в команде должен быть танк, целитель и два бойца. Игру обещают регулярно обновлять, добавляя разнообразные модификаторы подземелий и противников с уникальными способностями.

С 15 по 20 августа 2024-го пройдет закрытое альфа-тестирование Fellowship. Точная дата выхода игры пока не известна, но релиз запланирован на 2025 год на ПК.

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-4
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Alex Row

выглядит как ВоВ на минималках

0
madpumpkin12

Фигасе. Хотя я уже ничему не удивляюсь ))

0
taotahu1992

это что за покемон

1
madpumpkin12 taotahu1992

Так написано же

0
bysaturn

Познал что такое MODA

0
Pastoral

на когти посмотрите у этого клоуна

0
Pastoral

на 2:29 это что за ЧУЧЕЛО Мужик - БАБА с бородой )))

0
Кей Овальд

Выбрали самую актуальную тематику, ага... Впрочем, директор по дизайну у них там... Короче, всё понятно. :)))))))))

0
Wolfenstein

треш как не называй все равно им оказывается 🪤

-2