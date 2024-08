Анонсирована Fellowship - авторы называют ее представителем жанра MODA

Студия Chief Rebel анонсировала Fellowship — игру, в которой нужно проходить подземелья, сражаться с боссами и зарабатывать ценные награды. Разработчики называют проект представителем нового жанра — MODA (Multiplayer Online Dungeon Adventure, что в переводе означает многопользовательское сетевое приключение в подземельях).

Над Fellowship трудятся создатели World of Warcraft, Diablo, Helldivers, Battlefield, Tom Clancy's The Division и Just Cause. Авторы совместили в новинке элементы MMO, MOBA и экшен-RPG.

Подземелья в Fellowship не заканчиваются и постоянно усложняются. Для их прохождения потребуется группа из четырех игроков: в команде должен быть танк, целитель и два бойца. Игру обещают регулярно обновлять, добавляя разнообразные модификаторы подземелий и противников с уникальными способностями.

С 15 по 20 августа 2024-го пройдет закрытое альфа-тестирование Fellowship. Точная дата выхода игры пока не известна, но релиз запланирован на 2025 год на ПК.