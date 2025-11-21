Игроки Fellowship прошли 9 миллионов подземелий за месяц раннего доступа

Кооперативная RPG Fellowship от студии Chief Rebel демонстрирует впечатляющие результаты спустя первый месяц пребывания в раннем доступе. Игроки уже провели в игре 7,2 миллиона часов и успешно преодолели более 9 миллионов подземелий, при этом их персонажи погибли свыше 49 миллионов раз, что свидетельствует о высокой сложности и увлекательности игрового процесса.

Проект, сочетающий элементы MMO и классической кооперативной RPG, вышел как раз в период затишья для фанатов жанра — многие искали альтернативы World of Warcraft. На сегодняшний день Fellowship стабильно удерживает около 8000 одновременных игроков в Steam, что является отличным показателем для игры на стадии раннего доступа.

Разработчики уже анонсировали ближайшие планы. 11 декабря в игре стартует зимнее событие, а в начале 2026 года состоится сброс прогресса перед новым сезоном, что позволит ребалансировать механику и подготовить почву для новых героев. Директор игры Аксель Линдберг подтвердил, что в разработке находятся танк и герой поддержки, один из которых появится вместе с обновлением перед сезоном. Кроме того, планируется крупный контентный апдейт с новыми подземельями и косметическими предметами.

В более долгосрочной перспективе студия Chief Rebel собирается улучшить опыт для новичков, расширить список подземелий, внедрить модификаторы сложности и новые социальные инструменты для поиска групп. Fellowship, как ожидается, пробудет в раннем доступе около шести месяцев, но с учётом масштабного контента этот срок может быть продлён.

Статистика и планы на будущее демонстрируют, что Fellowship не просто удачно стартовала, но и намерена удерживать интерес игроков с помощью регулярных обновлений, захватывающих подземелий и кооперативных возможностей. Игрокам остаётся только подготовиться к новому сезону и освоить свежие подземелья, где каждый поход обещает быть напряжённым и зрелищным.