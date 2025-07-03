В Epic Games Store стартовала раздача Figment и Backpack Hero

На этой неделе в Epic Games Store есть не одна, а две бесплатные игры для ПК. Как всегда, бесплатные игры в EGS доступны ровно одну неделю, или, в данном случае, до 10 июля.

Первая из двух бесплатных игр в Epic Games Store — это Backpack Hero 2023 года выпуска, разработанная Jaspel, которая обычно стоит 20 долларов. На Metacritic Backpack Hero может похвастаться 76 баллами. Между тем, отзывы пользователей немного выше. Например, в Steam рейтинг одобрения составляет 86% по почти 7000 отзывов пользователей.

Backpack Hero — это roguelike с управлением инвентарем. Собирайте редкие предметы, организуйте свой рюкзак и побеждайте врагов.

Другая новая бесплатная игра в Epic Games Store — Figment, выпущенная в 2017 году, которая также обычно стоит 20 долларов. Выпущенная Bedtime Digital Games, она получила такой же прием, как и Backpack Hero. На Metacritic ее оценка составляет 77. Между тем, в Steam ее рейтинг одобрения составляет 87% после более чем 1000 отзывов пользователей.

Figment — это приключенческая игра, которая приглашает вас исследовать уникальную сюрреалистическую вселенную, наполненную музыкой, юмором и многослойным повествованием.