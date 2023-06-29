Filthy Animals: Heist Simulator получила летнее обновление с новой картой ©

Игра Filthy Animals: Heist Simulator постоянно обновляется с момента запуска в апреле, а сегодня в Steam вышло новое летнее обновление. Оно привносит некоторые улучшения качества жизни, но главным дополнением является новый уровень, где игрокам не нужно ничего делать, кроме как расслабиться и наслаждаться простым отдыхом на Last Resort.

Хотя там может быть немного радиоактивных отходов, Last Resort - это самое укромное место отдыха, которое когда-либо видели Filthy Animals. Хотя здесь нет традиционных игровых задач, как в других уровнях, есть некое зарытое сокровище, которое игроки могут искать. Кроме того, здесь есть горки, зиплайн и несколько мячей для пинания.

Это новое летнее обновление следует за рядом QoL-улучшений, которые были выпущены в прошлую пятницу, 23 июня. Одно из главных изменений - это возможность игрокам уходить и возвращаться к ограблению на том уровне, на котором они остановились, что означает, что вам не нужно планировать большие блоки времени с друзьями для достижения целей. Кроме того, время, проведенное на уровне, теперь записывается, и показывается лучшее время.

Есть и другие улучшения в многопользовательской игре, позволяющие реже терпеть неудачи и дольше продолжать игру благодаря фундаментальным изменениям в системе возрождения. В целом, предыдущие улучшения, похоже, направлены на то, чтобы создать немного больше помощи игрокам и предотвратить проблемы, которые возникали, когда персонажи превращались во флеши.

Filthy Animals: Heist Simulator в настоящее время доступна на ПК через Steam.