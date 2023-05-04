Комедийная кооперативная игра Filthy Animals: Heist Simulator выйдет на Xbox и Playstation 11 мая ©

Издатель Green Man Gaming Publishing и разработчики Pewter Games Studios и LoPoly подтвердили, что их хаотичная кооперативная игра Filthy Animals: Heist Simulator выйдет 11 мая 2023 года для консолей PlayStation и Xbox.

Filthy Animals: Heist Simulator — это хаотичная многопользовательская игра-ограбление для 1–4 игроков, охватывающая 8 различных глав и 21 уникальный уровень ограбления. Возьмите на себя роль животных-мутантов, следуя приказам Тони, преступного вдохновителя Грязных животных. Сейте хаос, совершив серию ограблений, начиная с мини-маркета и ограбления банка, а затем проникните на сверхсекретную военную базу, выполняя миссии в открытом космосе.

Наряду с запуском на консолях недавно выпущенная версия для ПК получит свежее обновление с игровым процессом и исправлениями качества жизни, основанными на текущем тестировании и отзывах потребителей.

Версия для ПК доступна в Steam и Epic Games Store с поддержкой кроссплатформенной игры.