Научно-фантастический симулятор управления Final Factory обзавёлся демоверсией в Steam ©

Разработчик Never Games выпустил демверсию своего научно-фантастического симулятора автоматизации управления Final Factory. В демоверсии есть вселенная возможностей для изучения игроками, в том числе несколько игровых режимов и 25 часов игрового процесса. Игроки познакомятся с особенностями игры в обучении, а затем будут отправлены в космос, где смогут исследовать всю игровую карту, создавать и управлять своими собственными логистическими сетями, модернизировать свой флот и использовать ранние технологии строительства заводов.

Final Factory ставит перед игроками задачу создать космическую империю, столь же огромную, как космос. Разветвленное дерево навыков позволяет игрокам открывать новые способы улучшения своего флота, а также упрощает автоматизацию своих мегафабрик. Игроки будут управлять взаимосвязанными космическими станциями, огромными боевыми флотами, автоматизируя каждый аспект своих заводов, защищая свою империю от инопланетных нападений. В Final Factory есть целая вселенная, которую можно исследовать, и игрокам будет открыта вся карта в демоверсии игры. Исследование отдаленных уголков вселенной может принести игрокам случайную добычу, которая пойдет на пользу их империям.

Игроки демоверсии Final Factory смогут выбирать между несколькими режимами игры. Для тех, кто хочет избежать боя, есть пацифистский режим. Для тех, кто ищет немного экшена, стандартный режим и режим страдания предлагают разную степень сложности врагов. Показывая геймплей флота с адскими боями, игрокам нужно будет направлять свои корабли, чтобы отражать приближающиеся вторжения. С каждой победой игроки смогут изучать ценные исследования, получать доступ к улучшениям для своих кораблей и древним порталам, позволяющим путешествовать быстрее.

Final Factory выйдет на ПК (Steam) летом 2023 года.