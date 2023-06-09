По словам инсайдера, Square Enix работает над ремейком Final Fantasy 10 ©

Инсайдер Im A Hero Too с форумов ResetEra, который ворвался в инфопространство с верными предсказаниями о ремейке Persona 3 и Final Fantasy 9 (который пока не получил официального подтверждения, но другие инсайдеры подтвердили его существование) сообщил, что Square Enix работает над ремейком Final Fantasy 10, а релиз намечен на 2026 год, то есть на 25-ю годовщину игры.

Каких либо других подробностей он не предоставил, да и, скорее всего, проект находится на ранней стадии. Относитесь ко всему этому с долей недоверия, ведь это слухи, хоть и от надежного инсайдера, а не официальная информация.

Final Fantasy 10 стала первой игрой серии для консоли PlayStation 2 и вышла в Японии в 2001 году. Благодаря новой платформе серия сделала качественный скачок вперёд в графике и постановке. Final Fantasy X/X-2 HD Remaster вышла в конце 2013 года в Японии и некоторые фанаты были не слишком довольны результатом.