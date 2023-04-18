Директор Final Fantasy 12 опроверг 17-летний слух о главном герое игры ©

Вокруг Final Fantasy XII ходит множество теорий и слухов, особенно в связи со сменой руководства в середине разработки. Сегодня один из этих слухов был опровергнут.

Многие фанаты, включая СМИ, долгое время распространяли идею о том, что первоначально главным героем игры должен был стать Баш, но руководство Square Enix якобы настаивало на том, чтобы Ван и Пенело взяли на себя главную роль, чтобы помочь игре привлечь более молодую аудиторию.

Сегодня пользователь решил напрямую спросить Ясуми Мацуно, который изначально был одним из режиссеров игры, и господин Мацуно прямо опроверг эти слухи, назвав их "фейковой историей".

Этот слух - фейковая история.

Спасибо.

Изначально слухи родились из интервью с командой разработчиков, а затем распространены как СМИ, так и поклонниками игры. Однако формулировки интервью были довольно расплывчатыми, что, вполне возможно, означает, что точка зрения разработчиков была неверно истолкована или потеряна при переводе.

Мацуно был сорежиссером Final Fantasy XII до своего ухода из Square Enix в 2005 году. Ему принадлежит заслуга создания вселенной Ивалис, который также послужил сеттингом для предыдущих игр, таких как Final Fantasy Tactics и Vagrant Story.



Наследие мира Ивалиса было возвращено самим Мацуно в 2017 году с помощью рейдов "Возвращение в Ивалис" в Final Fantasy XIV, сценарий которых он написал. Популярная раса виеров была окончательно введена в MMORPG в качестве играбельной в 2019 году в расширении Shadowbringers.

