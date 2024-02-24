Final Fantasy 14 Dawntrail будет показана на PAX East: Square Enix готовит сюрпризы

Square Enix анонсировала панель Final Fantasy 14 Online Dawntrail, которую представит продюсер и геймдиректор Наоки Ёсида. Она пройдет на выставке PAX East 23 марта 2024 года.

Официальное описание мероприятия от Square Enix гласит следующее: "Присоединяйтесь к продюсеру и режиссеру Наоки Ёсиде, чтобы оглянуться на последние 10 лет FINAL FANTASY XIV и узнать, что будет дальше в Dawntrail! Воины Света не захотят пропустить презентацию, ведь никогда не знаешь, чем поделится Ёсида!".

Эти слова намекают на то, что будет объявлено что-то особенное, но это не точно. Пока что нам остается только ждать начала мероприятия.

Кроме того, Square Enix поясняет, что "на стенде FINAL FANTASY XIV будет представлена зона с фоном для фотографий, где любители приключений смогут остановиться и сделать снимок на память! Чтобы подготовить наших Воинов Света к солнечной погоде, с которой они, скорее всего, столкнутся в Турале, мы создали набор рыболовных шляп в тематике Dawntrail, которые будут раздаваться на стенде!".

Напоминаем, что панель Final Fantasy 14 будет не единственной, проводимой Square Enix в рамках PAX East. Накануне также пройдет панель Final Fantasy 16 The Rising Tide, DLC для ролевой игры, вышедшей на PS5 в прошлом году.