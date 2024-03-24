Final Fantasy 14: Dawntrail стартует 2 июля на ПК и консолях

Во время выступления на PAX East 2024 продюсер Final Fantasy 14 Наоки Ёсида подтвердил, что следующее расширение для MMO, Dawntrail, выйдет 2 июля для Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC. Те, кто оформит предварительный заказ, получат ранний доступ и смогут начать играть 28 июня.

Прием предварительных заказов начнется 26 марта, а в качестве бонусов вы получите ветряного миньона Зидана, который будет сопровождать вас во время путешествий. Вы также получите серьги Азеймы, которые дают 30-процентный прирост EXP при победе над врагами. Эффект действует на уровнях с 1 по 90 и может быть экипирован только Учениками Войны или Магии.

Стоит также отметить, что для получения раннего доступа игроки должны выполнить определенные квесты в Endwalker, последнем крупном расширении.