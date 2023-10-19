На то, чтобы получить все достижения Final Fantasy XIV, ушло 10 лет ©

Проявив поистине фантастическую целеустремленность, один из игроков Final Fantasy 14 умудрился получить все возможные достижения в этой MMO.

По информации VG247, речь идет об игроке с сервера Garuda в Японии, который стал первым, кому удалось добиться такого достижения за 10 лет существования игры (спасибо, GamesRadar). Автор сообщения на Reddit подчеркнул, насколько диким является это достижение, отметив, что игроку Final Fantasy 14 удалось: пройти все пять финальных рейдов, получить все реликвии из всех расширений, поймать всех рыб и выполнить все левеквесты, на которые из-за особенностей тайминга, по всей видимости, нужно потратить не менее семи лет.

Напомним, что Final Fantasy XIV доступна для PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК. В июле была анонсирована версия для Xbox Series X|S, выход которой запланирован на 2024 год, но конкретная дата не названа.