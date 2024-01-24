По словам продюсера, сериал с живыми актерами по мотивам Final Fantasy 14 "мертв"

Еще в 2019 году Sony Pictures Television и продюсерская компания Hivemind объявили о сделке с Square Enix по созданию телевизионного шоу с живыми актерами, действие которого будет происходить в мире Final Fantasy XIV.

Сегодня стало известно, что проект "мертв", о чем сообщил его исполнительный продюсер Динеш Шамдасани, ответивший в своем аккаунте X (бывший Twitter) на вопрос пользователя Kevin_Satron,

По словам Шамдасани, размер и масштаб, необходимые для создания сериала, оказались слишком велики для любого вещательного партнера, и ближе всех к нему подошел Amazon.

Мертв. Мы взяли фантастический пилотный сценарий Бена Лустига и Джейка Торнтона, а также многосезонный план, который они разработали вместе с нашими шоураннерами, но получили отказ. Размер и масштаб, необходимые для того, чтобы сделать все правильно, оказались слишком большими, чтобы кто-то захотел рисковать. Ближе всех подошел Amazon.

Сериал должен был рассказать оригинальную историю, происходящую в мире Эорзеи, и официально был описан следующим образом (из оригинального пресс-релиза).

Вдохновленный миром и персонажами четырнадцатой части игры, проект будет воплощать в себе смелые и нестандартные жанровые идеи знаменитой и долгоиграющей серии Final Fantasy, исследуя борьбу между магией и технологией в стремлении установить мир на земле, охваченной конфликтом.

В грядущей сериале, наполненным знаковыми элементами почитаемой мифологии, появятся новые и знакомые лица. Среди них, в частности, будет дебют Сида — одного из центральных и самых любимых персонажей игр, который до сих пор появлялся почти в каждой части франшизы.

Разумеется, это совершенно отдельный проект от телевизионной драмы Final Fantasy XIV: Dad of Light, доступной на Netflix, которая является японской постановкой, выпущенной в 2017 году.

Final Fantasy XIV уже доступна на PS5, PS4, PC и Mac, а порт для Xbox Series X|S выйдет этой весной, а открытая бета-версия начнется в феврале. Игра пользуется огромным успехом, недавно она преодолела отметку в 30 миллионов зарегистрированных аккаунтов.