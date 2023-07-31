Разработчики хотели добавить возможность играть в первые части FF в Final Fantasy 14 ©

Во время Final Fantasy FanFest директор компании Наоки Ёсида раскрыл новую интересную деталь, связанную с MMO. Было сказано, что разработчики Final Fantasy 14 уже больше года экспериментируют с возможностью сделать старые главы Final Fantasy играбельными в онлайновой видеоигре.

"И с выходом серии Final Fantasy Pixel Remaster мы подумали, что было бы неплохо, если бы мы могли играть в них в Gold Saucer", - рассказал Ёсида. Однако, похоже, это невозможно, поскольку разработчики Square Enix быстро поняли, что новые ремастеры работают на "промежуточном программном обеспечении".

"Так как игра работает на промежуточном ПО, если вы хотите реализовать его в 14-й версии, вам придется создать другую систему, которая сможет воспроизводить промежуточное ПО внутри игры. Это все равно, что строить систему игры для воспроизведения системы игры. Это странная конфигурация", - пояснил геймдиректор игры.

Однако Square Enix еще не отказалась от этой идеи. Ёсида пошутил, что если найдется "суперпрограммист", который решит, что ему по плечу эта грандиозная задача, то Square Enix с радостью примет его заявку.

Ёсида, объясняя, что Square Enix ищет "суперпрограммиста", явно шутит, но, тем не менее, очевидно, что идея внедрения Pixel Remasters в Final Fantasy 14 его заинтересовала. Причина связана с тем, что директору нравится идея Final Fantasy 14 как своеобразного "тематического парка" для серии, в котором разбросаны отсылки к другим играм, которые игроки могут обнаружить.

Таким образом, включение игр в игру - это следующий шаг. Более того, в том, чтобы найти старые игры в более современных произведениях, нет ничего нового. Достаточно вспомнить серию Yakuza/Like a Dragon от SEGA, в которой есть аркадные автоматы для игры в классику издательства.