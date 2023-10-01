Square Enix назвала сроки появления открытой беты Final Fantasy XIV на Xbox Series X|S ©

29 сентября 2023 г. компания Square Enix представила обновленную информацию о предстоящем выходе обновления 6.5x для Final Fantasy XIV Endwalker, выход которого запланирован на 3 октября 2023 г. с патчем 6.5.

Наиболее важной для пользователей Xbox является информация о том, что в рамках выпуска патчей 6.5x будет проведено открытое бета-тестирование грядущей версии Final Fantasy XIV для Xbox Series X|S. Поскольку на данный момент не сообщается точная дата начала открытого бета-тестирования, в Square Enix отметили, что его запуск произойдет в рамках выпуска патча 6.5x, то есть можно ожидать начала бета-тестирования в ближайшие месяцы между выходами патчей 6.5 и 6.55.

Грядущая Xbox-версия Final Fantasy XIV получит более быстрое время загрузки по сравнению с PlayStation и PC-версиями, а также поддержку разрешения 4K только на Xbox Series X. Релиз Xbox-версии запланирован на весну 2024 г. и будет включать весь доступный контент Final Fantasy XIV, от Final Fantasy XIV: A Realm Reborn до текущего расширения Final Fantasy XIV: Endwalker.

Пользователи Xbox ждали много лет, чтобы поиграть в Final Fantasy XIV, одну из лучших игр для ПК, на консоли Xbox, и скоро их мечта станет реальностью. Более того, пользователи Xbox также получат возможность сыграть в предстоящее расширение Final Fantasy XIV: Dawntrail, релиз которого намечен на лето 2024 года на ПК, PlayStation и Xbox.