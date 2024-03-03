Square Enix забанила более 10000 аккаунтов в Final Fantasy XIV! И все из-за нарушений правил

Final Fantasy XIV - одна из самых популярных MMO-игр в мире. Ежедневно в нее играют более миллиона игроков, и это число скоро увеличится с выходом версии для Xbox. Однако не все соблюдают установленные правила игры, в результате чего из FFXIV было удалено более 10000 аккаунтов.

На этот раз волна банов в Final Fantasy XIV коснулась одного конкретного правонарушения. А именно - продажи внутриигровых предметов за реальные деньги. Подобная практика противоречит правилам FFXIV, и в результате игроки, уличенные в обмене виртуальных предметов на реальную валюту, распрощались с игрой.

Практика продажи виртуальных аккаунтов, персонажей или предметов очень распространена в мире MMORPG. Разработчики этих игр относятся к подобной деятельности с большим или меньшим пониманием и, в зависимости от конкретной игры, используют различные методы борьбы с этой практикой. Тем не менее, аукционные сайты пестрят предложениями о продаже различных виртуальных товаров для MMO-игр.