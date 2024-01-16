Стартовала открытая бета-версия Final Fantasy XIV Online на Xbox Series X|S

Square Enix сообщила, что признанная критиками онлайн-ролевая игра Final Fantasy XIV Online официально доступна на Xbox Series X|S. Сегодняшний запуск открытой бета-версии предлагает игрокам Xbox весь спектр контента, доступного в широко разрекламированной бесплатной пробной версии, а когда выйдет полная версия, появится еще больше. Более того, весь прогресс сохранится.

Несмотря на название, ключевым моментом является то, что Final Fantasy XIV Online — это отдельная игра, которая не требует какого-либо предыдущего опыта знакомства с франшизой, что делает ее идеальным местом для начала. Ожидайте мир, наполненный шумными городами, высокими лесами и смертоносными сражениями. пустыни, с постоянно обновляемым и увлекательным миром, который перенесет вас в самые дальние уголки земли — и за ее пределы — с захватывающей и продолжающейся историей.

Если многопользовательские игры кажутся вам немного утомительными, FFXIV включает в себя функцию, называемую системой Duty Support, которая позволяет изучать контент с группой союзников-NPC, а не с другими игроками. Теперь это охватывает все основные сюжетные подземелья, присутствующие на данный момент в игре, а это означает, что вы можете испытать отмеченное наградами повествование самостоятельно.

Сегодняшний запуск открытой бета-версии переносит весь контент, доступный в бесплатной пробной версии, на Xbox Series X|S. Это означает, что вы можете наслаждаться всей игрой A Realm Reborn, а также отмеченными наградами расширениями Heavensward и Stormblood до 70-го уровня без ограничений по времени игры.

Весь достигнутый прогресс будет перенесен в полную версию, когда она выйдет, что даст вам достаточно времени, чтобы освоиться перед новейшим расширением, Dawntrail, которое выйдет летом.