В эффектном трейлере дополнения Dawntrail для Final Fantasy 14 показали новую профессию

Сегодня Square Enix проводит первый день фестиваля фанатов Final Fantasy XIV в Токио, и первая презентация началась с нового трейлера.

Интересно, что в трейлере также впервые показана женщина-хротгар в виде соответствующего NPC. Женщины-хротгары наконец-то станут доступными для игры как новая раса и гендерная комбинация в расширении.

Продюсер и директор Наоки Ёсида вышел на сцену, чтобы представить новый трейлер к расширению, который также раскрыл вторую новую профессию в дополнение к Вайпер, анонсированной на фан-фестивале в Лондоне.

Новая профессия - Пиктомансер, магический DPS дальнего боя, использующий силу красок, и ниже вы можете посмотреть геймплейный ролик посвященный новой профессии.

Наконец, мы узнали, что дата выхода Dawntrail не будет объявлена сегодня.

Хотя предварительная дата выхода уже определена, Square Enix хочет быть полностью уверена в конкретных сроках, прежде чем делать анонс. Тем не менее, господин Ёсида подтвердил, что игра выйдет летом 2024 года, как и было объявлено ранее.

В настоящее время Final Fantasy XIV доступна для PS5, PS4, PC и Mac, а новый порт для Xbox Series X|S будет запущен весной этого года, а открытая бета-версия начнется в феврале.