По слухам, Square Enix работает над ремастером Final Fantasy 15

Сообщается, что Square Enix работает над ремастером Final Fantasy 15, цель которого — учесть критику, которой подверглась игра, в том числе и при запуске. Сообщается также, что ремастер будет включать в себя множество нового контента, в том числе новые игровые зоны и кат-сцены. Все для того, чтобы улучшить течение истории.
Ожидается, что боевая система также будет существенно переработана, и многое из нее будет позаимствовано из Final Fantasy 7: Rebirth. Что, как ожидается, обеспечит более совершенный и увлекательный игровой процесс. Более того, элементы онлайн и товарищества полностью удалены из ремастера, чтобы обеспечить более упорядоченный однопользовательский повествовательный опыт.
Смешно , ресматер игры 2016 года которая весит 180 гиг - а сам ремастер будет уже 360 весить
нужны быть очень глупым, чтобы игры мерить гигами
что тут такого? всё по фактам, ремастер зачастую улучшает текстуры, дальность прорисовки и допиливание по мелачам, а текстурки если upscale делать будут весить огого как много так что да, игра 150гб плюс текстурки и прочая лабуда ещё гигов на 50 минимум будет.
А ведь могут и испортить. Лучше бы не вышедшие длц сделали бы.
Ну там напрочь сломанная боевка, я с 1лвлом убивал боссов 38 лвл в начале, а если врагов много, не пойми что происходит на арене.
может конец перепишут
Ого, новость прям свежак)
Будет повод перепройти. Лучшая часть как по мне.