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Final Fantasy 15 29.11.2016
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 1 727 оценок

По слухам, Square Enix работает над ремастером Final Fantasy 15

monk70
Новости

Сообщается, что Square Enix работает над ремастером Final Fantasy 15, цель которого — учесть критику, которой подверглась игра, в том числе и при запуске. Сообщается также, что ремастер будет включать в себя множество нового контента, в том числе новые игровые зоны и кат-сцены. Все для того, чтобы улучшить течение истории.

Ожидается, что боевая система также будет существенно переработана, и многое из нее будет позаимствовано из Final Fantasy 7: Rebirth. Что, как ожидается, обеспечит более совершенный и увлекательный игровой процесс. Более того, элементы онлайн и товарищества полностью удалены из ремастера, чтобы обеспечить более упорядоченный однопользовательский повествовательный опыт.

4
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
LIMITRON

Смешно , ресматер игры 2016 года которая весит 180 гиг - а сам ремастер будет уже 360 весить

6
PeakyUrias

нужны быть очень глупым, чтобы игры мерить гигами

0
TheCalvariam PeakyUrias

что тут такого? всё по фактам, ремастер зачастую улучшает текстуры, дальность прорисовки и допиливание по мелачам, а текстурки если upscale делать будут весить огого как много так что да, игра 150гб плюс текстурки и прочая лабуда ещё гигов на 50 минимум будет.

0
SOLUS5678

А ведь могут и испортить. Лучше бы не вышедшие длц сделали бы.

3
skualllionheart

Ну там напрочь сломанная боевка, я с 1лвлом убивал боссов 38 лвл в начале, а если врагов много, не пойми что происходит на арене.

2
TheCalvariam
0
Bugai90

может конец перепишут

2
Вайнекс

Ого, новость прям свежак)

0
Jarvis666

Будет повод перепройти. Лучшая часть как по мне.

0