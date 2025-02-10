По слухам, Square Enix работает над ремастером Final Fantasy 15

Сообщается, что Square Enix работает над ремастером Final Fantasy 15, цель которого — учесть критику, которой подверглась игра, в том числе и при запуске. Сообщается также, что ремастер будет включать в себя множество нового контента, в том числе новые игровые зоны и кат-сцены. Все для того, чтобы улучшить течение истории.

Ожидается, что боевая система также будет существенно переработана, и многое из нее будет позаимствовано из Final Fantasy 7: Rebirth. Что, как ожидается, обеспечит более совершенный и увлекательный игровой процесс. Более того, элементы онлайн и товарищества полностью удалены из ремастера, чтобы обеспечить более упорядоченный однопользовательский повествовательный опыт.