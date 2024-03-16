Актер, озвучивающий Клайва, поделился роликом с последней сессии записи для Final Fantasy 16

Final Fantasy 16 близится к завершению. Ближе к весне этого года ролевой экшен получит второе и, вероятно, последнее DLC. Мы сможем снова увидеть главного героя Клайва и узнать новые сюжетные подробности об игровом мире.
Теперь актер, озвучивающий Клайва на английском, Бен Старр, поделился в сети видео, на котором запечатлена его последняя "строчка диалога". Не волнуйтесь, здесь нет никаких спойлеров.
Это на самом деле просто крик, один из тысячи, которые мы можем услышать в Final Fantasy 16. Конечно, тот факт, что это последняя сессия записи, не означает, что это последний звук, который мы услышим в DLC.
Как уже говорилось, Square Enix пока не анонсировала никаких новых DLC, и продюсер сказал, что, хотя шансы не равны нулю, не стоит ожидать многого. Более того, даже Старр заявил о своей "последней реплике в роли Клайва Росфилда".