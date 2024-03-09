Final Fantasy 16 может получить больше контентных DLC в будущем

Final Fantasy 16 вышла в прошлом году и получила первое DLC в декабре, и фанаты ждут нового дополнительного контента, который должен появится совсем скоро. Но можем ли мы ожидать чего-то большего после этого? Хотя шансы на это не равны нулю, по словам Ёсиды, продюсера экшен-РПГ, не стоит слишком рассчитывать на это.
В беседе с Game Informer Ёсида сказал:
Это сложный вопрос. Мой честный ответ: "На данный момент я не знаю", но в то же время вероятность этого не совсем нулевая. Я не хочу сейчас исключать какую-либо реальную возможность. Причина в том, что мы потратили много сил и времени на создание этой игры и вложили в нее множество передовых технологий. И благодаря этому мы смогли получить большой опыт, извлечь много уроков, которые мы сможем применить в следующем проекте или игре. Поэтому я считаю, что команда хочет принять новый вызов и перейти к другому проекту, может быть, к совершенно новой игре, может быть, к совершенно новой форме развлечений. Я думаю, что в конечном итоге это лучший путь не только для игроков, но и для нас. Но я еще раз повторяю, что возможность появления новых DLC для Final Fantasy 16 не равна нулю.
Первое DLC для Final Fantasy 16 называется Echoes of the Fallen и представляет собой новый контент, ориентированный в основном на боевые действия и в меньшей степени на сюжет.
Когда на пк выйдет?
Пора бы уже весь этот контент за боярскую платформу завозить!
вместе с релизом длц выпустят и прочие плюшки 60+ фпс с улучшенной графикой, спасибо за бетатест )