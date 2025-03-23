Аналитик извинился за ошибочные данные о продажах Final Fantasy 16

Аналитик Toyo Securities Хидэки Ясуда извинился за некорректные данные о продажах Final Fantasy 16, ранее заявив, что тираж игры составил 3,5 млн копий. Он уточнил, что это была его личная оценка, а не официальные данные Square Enix.
Изначально в отчёте утверждалось, что цифру озвучил президент компании Такаcи Кирю, однако позже материал исправили. Toyo Securities официально принесла извинения за дезинформацию.
Хотя Square Enix изначально говорила о «сильных стартовых продажах» в июне 2023 года, позже признала, что результаты не оправдали ожиданий. Несмотря на это, серия Final Fantasy преодолела 200 млн копий, а сборник Pixel Remaster перевалил за 5 млн, подтверждая популярность франшизы.
Я прощаю его
:) сегодня не убьёшь ?
Ну не проканало ...
так естесна это было бредом, ведь игра за 2 недели продалась лучше, чем более массовый и хайповый резидент ивел 4 римейк за 4 месяца на всех платформах
вот и делайте выводы, PG, и заканчивайте уже постить весь этот бред с данными продаж и другой прочей подобной аналитикой, ибо всё это данные, которые никто не проверяет, а значит можно лгать.
То есть официальных данных, кроме 3 миллионов за первую неделю нет... То то это очень странно смотрелось, как будто продажи резко замерли, а на деле кто то снова ляпнул и понеслось.
так там мож лямов 8 продали и не хотят заявлять допустим, потому что это не 10, не 15 и тп
а мож просто рано ещё, скажут летом например
Да всё может быть, они не часто вообще сообщают о продажах...
Разве что в твоих воспалённых фантазиях.
Когда Юбисофт-Гейсофт извинятся начнут ?
Признался и хорошо.
Даже ежу понятно, что данные бред. Игра вышла почти 2 года назад и уже на старте взяла отметку в 3,5 млн копий, это просто невозможно чтобы цифра не росла за такой срок. И такие вот "АНАЛитики" ещё и деньги получают.
Аналнытик ... простите аналитик. Хотя ...
Слабо извинился. Нужно землю жрать из под себя и сделать сеппуку. Спалил контору, что номерной мастадонт продаж SE, разошелся в жалкие 3.5 ляма и наверно и не окупился при этом.
Ну ни чего страшного, с кем не бывает, научится)) // Константин Игоревич
Жалко продолжения этой игры не выйдет(( можете хейтить, но самая адекватная и интересная часть из всех финалок, капец как понравилась
У Финалок исторически продолжения выходят хуже оригиналов (The After Years к FF4, Revenant Wings к FF12, а 10-2 к FF10 и Lightning Returns к FF13 вообще недоразумения какие-то), лучше не надо. А вот новую Финалку от этой же команды хотелось бы увидеть...
Ну там вполне завершённый финал. Почти никто не говорит, что она плохая, наоборот годная и я думаю, что в таком слешер стиле будут ещё серии
самая унылая фигня
средневековье это точно не для финалки
одно уныние там
Да ладно, вообще годно вышло, конечно каждому своё, но в фф может быть любое выбранно время и это не как ей не помешает.
От этой же команды очень бы хотелось, жалко этого не будет блин((((
Не получилось преукрасить!? )))))
ты украинец или муслим? всмысле не получилось преукрасить? там вышло больше чем указал аналитик
была б оптимизация и изначально больше выбора сложности, продалась и все 5 млн.