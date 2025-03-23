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Final Fantasy 16 22.06.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.7 518 оценок

Аналитик извинился за ошибочные данные о продажах Final Fantasy 16

butcher69 butcher69

Аналитик Toyo Securities Хидэки Ясуда извинился за некорректные данные о продажах Final Fantasy 16, ранее заявив, что тираж игры составил 3,5 млн копий. Он уточнил, что это была его личная оценка, а не официальные данные Square Enix.

Продажи Final Fantasy XVI превысили 3,5 миллиона копий

Изначально в отчёте утверждалось, что цифру озвучил президент компании Такаcи Кирю, однако позже материал исправили. Toyo Securities официально принесла извинения за дезинформацию.

Хотя Square Enix изначально говорила о «сильных стартовых продажах» в июне 2023 года, позже признала, что результаты не оправдали ожиданий. Несмотря на это, серия Final Fantasy преодолела 200 млн копий, а сборник Pixel Remaster перевалил за 5 млн, подтверждая популярность франшизы.

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27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
UnnoticedCarissa

Я прощаю его

11
ka27

:) сегодня не убьёшь ?

1
Pastoral

Ну не проканало ...

1
JohnTornton

так естесна это было бредом, ведь игра за 2 недели продалась лучше, чем более массовый и хайповый резидент ивел 4 римейк за 4 месяца на всех платформах

1
PermResident
Изначально в отчёте утверждалось, что цифру озвучил президент компании Такаcи Кирю, однако позже материал исправили. Toyo Securities официально принесла извинения за дезинформацию.

вот и делайте выводы, PG, и заканчивайте уже постить весь этот бред с данными продаж и другой прочей подобной аналитикой, ибо всё это данные, которые никто не проверяет, а значит можно лгать.

1
Han Yslat
Аналитик Toyo Securities Хидэки Ясуда извинился за некорректные данные о продажах Final Fantasy 16, ранее заявив, что тираж игры составил 3,5 млн копий. Он уточнил, что это была его личная оценка, а не официальные данные Square Enix.

То есть официальных данных, кроме 3 миллионов за первую неделю нет... То то это очень странно смотрелось, как будто продажи резко замерли, а на деле кто то снова ляпнул и понеслось.

0
JohnTornton

так там мож лямов 8 продали и не хотят заявлять допустим, потому что это не 10, не 15 и тп
а мож просто рано ещё, скажут летом например

0
Han Yslat JohnTornton

Да всё может быть, они не часто вообще сообщают о продажах...

0
Комментарий удален
Diablonos

Разве что в твоих воспалённых фантазиях.

-1
Light of Tfuth

Когда Юбисофт-Гейсофт извинятся начнут ?

0
sa1958

Признался и хорошо.

0
Night Driving Avenger

Даже ежу понятно, что данные бред. Игра вышла почти 2 года назад и уже на старте взяла отметку в 3,5 млн копий, это просто невозможно чтобы цифра не росла за такой срок. И такие вот "АНАЛитики" ещё и деньги получают.

0
Участник сайта

Аналнытик ... простите аналитик. Хотя ...

0
Yoshemitsu

Слабо извинился. Нужно землю жрать из под себя и сделать сеппуку. Спалил контору, что номерной мастадонт продаж SE, разошелся в жалкие 3.5 ляма и наверно и не окупился при этом.

-1
Пользователь ВКонтакте

Ну ни чего страшного, с кем не бывает, научится)) // Константин Игоревич

-2
zSpartacuSz

Жалко продолжения этой игры не выйдет(( можете хейтить, но самая адекватная и интересная часть из всех финалок, капец как понравилась

-2
Night Driving Avenger

У Финалок исторически продолжения выходят хуже оригиналов (The After Years к FF4, Revenant Wings к FF12, а 10-2 к FF10 и Lightning Returns к FF13 вообще недоразумения какие-то), лучше не надо. А вот новую Финалку от этой же команды хотелось бы увидеть...

0
Aksimad

Ну там вполне завершённый финал. Почти никто не говорит, что она плохая, наоборот годная и я думаю, что в таком слешер стиле будут ещё серии

1
JohnTornton

самая унылая фигня
средневековье это точно не для финалки
одно уныние там

-3
Han Yslat JohnTornton
средневековье это точно не для финалки
одно уныние там

Да ладно, вообще годно вышло, конечно каждому своё, но в фф может быть любое выбранно время и это не как ей не помешает.

0
zSpartacuSz Night Driving Avenger

От этой же команды очень бы хотелось, жалко этого не будет блин((((

0
askazanov

Не получилось преукрасить!? )))))

-2
AssertiveCaoimhe

ты украинец или муслим? всмысле не получилось преукрасить? там вышло больше чем указал аналитик

-1
001fess

была б оптимизация и изначально больше выбора сложности, продалась и все 5 млн.

-4