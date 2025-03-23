Аналитик извинился за ошибочные данные о продажах Final Fantasy 16

Аналитик Toyo Securities Хидэки Ясуда извинился за некорректные данные о продажах Final Fantasy 16, ранее заявив, что тираж игры составил 3,5 млн копий. Он уточнил, что это была его личная оценка, а не официальные данные Square Enix.

Изначально в отчёте утверждалось, что цифру озвучил президент компании Такаcи Кирю, однако позже материал исправили. Toyo Securities официально принесла извинения за дезинформацию.

Хотя Square Enix изначально говорила о «сильных стартовых продажах» в июне 2023 года, позже признала, что результаты не оправдали ожиданий. Несмотря на это, серия Final Fantasy преодолела 200 млн копий, а сборник Pixel Remaster перевалил за 5 млн, подтверждая популярность франшизы.