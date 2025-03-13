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Final Fantasy 16 22.06.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.7 486 оценок

Продажи Final Fantasy XVI превысили 3,5 миллиона копий

butcher69
Новости

Square Enix поделилась свежей статистикой по продажам Final Fantasy XVI, и, как сообщил президент компании Такаси Кирю, игра преодолела отметку 3,5 миллиона проданных копий.

Хотя цифра выглядит внушительно, стоит учитывать, что 3 миллиона копий были проданы еще в первую неделю после релиза в июне 2023 года.

Square Enix раскрыла точные продажи Final Fantasy 16 - это не рекорд серии, но отличное начало

Ранее Square Enix отмечала, что, несмотря на то, что Final Fantasy XVI уступила Final Fantasy VII Remake, их итоговые показатели не разочаровали. В то же время Final Fantasy VII Rebirth стартовала слабее ожиданий, но позднее ее продажи назвали "удовлетворительными", не уточняя конкретных цифр.

11
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Дизлайкус

игра красивая кайфанул

3
Unicorling

Одна из лучших игр что поиграл в том году

2
gloccc

Лучшая финалка со времён 10ой части ( если не брать ремейки старых частей ) , жаль что такие маленькие продажи .

1
Kenn1y

С точки зрения повествования вроде вполне, но боевка, которая строится на использовании убил и побочные с диалогами (где НПС повторяют одно и то же разными фразами по результатам завершения задания), реально к середине утомляют. Я ожидал большего все же от побочных заданий и разнообразнее геймплей.

На данный момент, если брать нормальные трехмерные части, считая ремейк VII, то у меня порядок такой: FFXV, FFVII R part 2, FFXVI, FFVII R part 1, CC FFVII R, FFX, FFXII, FFXIII, FFXIII-2, FFX-2, FFXIII LR, FF Type-0.

-2
PandaGo

Ну не знаю , меня эта финалка задушнила кат-сценами , гемплея в игре меньше чем их)😅

0
goodneighbor

Игра хорошая, но с катсценами перебор.

1
sa1958

А разве это много?

0
Владислав Якимов

Да нет

0
Night Driving Avenger

Бред какой-то, она на запуске 3 ляма сделала и с тех пор не продавалась что-ли?

0
Пользователь ВКонтакте

Чегось? Июнь 2023? Она у меня до сих пор в закладках как новинка. Я был уверен, что ей максимум пол года // Миша Калинин

0
My life is a game

не знаете что там по 17 части?

-4
RPG fan of games

Не скоро, это точно.

0
Мухамедшин Рафик

Думаю еще года 4 ждать кстати вопрос стоит лм покупать 16 если 15 понравилась? Смущают заявления об отсутствии открытого мира там нет фриплея совсем только сюжет?

0
My life is a game Мухамедшин Рафик

а мне 15 не понравилась
зато 16 да

0
Unicorling Мухамедшин Рафик

15 как по мне самая неудачная была, а вот 16 прям зашла

0
Aksimad Мухамедшин Рафик

да, покупай однозначно. Ну мир там полуоткрытый

0
Finni24

это провал

-9