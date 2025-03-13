Продажи Final Fantasy XVI превысили 3,5 миллиона копий

Square Enix поделилась свежей статистикой по продажам Final Fantasy XVI, и, как сообщил президент компании Такаси Кирю, игра преодолела отметку 3,5 миллиона проданных копий.

Хотя цифра выглядит внушительно, стоит учитывать, что 3 миллиона копий были проданы еще в первую неделю после релиза в июне 2023 года.

Ранее Square Enix отмечала, что, несмотря на то, что Final Fantasy XVI уступила Final Fantasy VII Remake, их итоговые показатели не разочаровали. В то же время Final Fantasy VII Rebirth стартовала слабее ожиданий, но позднее ее продажи назвали "удовлетворительными", не уточняя конкретных цифр.