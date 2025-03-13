Продажи Final Fantasy XVI превысили 3,5 миллиона копий

Square Enix поделилась свежей статистикой по продажам Final Fantasy XVI, и, как сообщил президент компании Такаси Кирю, игра преодолела отметку 3,5 миллиона проданных копий.
Хотя цифра выглядит внушительно, стоит учитывать, что 3 миллиона копий были проданы еще в первую неделю после релиза в июне 2023 года.
Ранее Square Enix отмечала, что, несмотря на то, что Final Fantasy XVI уступила Final Fantasy VII Remake, их итоговые показатели не разочаровали. В то же время Final Fantasy VII Rebirth стартовала слабее ожиданий, но позднее ее продажи назвали "удовлетворительными", не уточняя конкретных цифр.
игра красивая кайфанул
Одна из лучших игр что поиграл в том году
Лучшая финалка со времён 10ой части ( если не брать ремейки старых частей ) , жаль что такие маленькие продажи .
С точки зрения повествования вроде вполне, но боевка, которая строится на использовании убил и побочные с диалогами (где НПС повторяют одно и то же разными фразами по результатам завершения задания), реально к середине утомляют. Я ожидал большего все же от побочных заданий и разнообразнее геймплей.
На данный момент, если брать нормальные трехмерные части, считая ремейк VII, то у меня порядок такой: FFXV, FFVII R part 2, FFXVI, FFVII R part 1, CC FFVII R, FFX, FFXII, FFXIII, FFXIII-2, FFX-2, FFXIII LR, FF Type-0.
Ну не знаю , меня эта финалка задушнила кат-сценами , гемплея в игре меньше чем их)😅
Игра хорошая, но с катсценами перебор.
А разве это много?
Да нет
Бред какой-то, она на запуске 3 ляма сделала и с тех пор не продавалась что-ли?
Чегось? Июнь 2023? Она у меня до сих пор в закладках как новинка. Я был уверен, что ей максимум пол года // Миша Калинин
не знаете что там по 17 части?
Не скоро, это точно.
Думаю еще года 4 ждать кстати вопрос стоит лм покупать 16 если 15 понравилась? Смущают заявления об отсутствии открытого мира там нет фриплея совсем только сюжет?
а мне 15 не понравилась
зато 16 да
15 как по мне самая неудачная была, а вот 16 прям зашла
да, покупай однозначно. Ну мир там полуоткрытый
это провал