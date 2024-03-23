Бесплатное обновление Final Fantasy 16 добавит быстрое выполнение квестов, наборы навыков и многое другое

Во время PAX East 2024 команда разработчиков Final Fantasy 16 раскрыла массу новой информации о своем втором платном DLC, The Rising Tide. Тем не менее, для тех, кто все еще использует базовую игру, она также получит бесплатное обновление, которое добавляет отличные функции.
Быстрое завершение позволит вернуться к тому, кто дал квест, как только цель будет выполнена, сокращая время, необходимое для возвращения. Иконки квеста с предметами коллекционирования для «Стены воспоминаний Клайва» также изменены, что позволяет лучше их идентифицировать. Возможно, лучшая новая функция — «Набор навыков», позволяющая вам сохранить до пяти наборов способностей и умений, чтобы переключиться на них вне боя.
Способности и аксессуары также претерпят некоторые изменения (к счастью, без ослаблений), а также новые возможности настройки расположения кнопок. В фоторежиме также появятся новые функции, такие как тоновые эффекты, экранные эффекты и многое другое, а те, кто любит собирать свитки оркестриона, могут рассчитывать на еще 40, в том числе некоторые из битв с Эйконами.
Примечания к патчу для версии 1.30 будут опубликованы позже, так что следите за обновлениями.
Final Fantasy 16: The Rising Tide выйдет 18 апреля на PS5.