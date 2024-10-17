Для ПК-версии Final Fantasy 16 вышел новый патч

Компания Square Enix выпустила патч 1.02 для PC-версии Final Fantasy 16, исправив ряд проблем, которые создавали неудобства для игроков. Основные изменения касаются взаимодействия с различными режимами отображения и оптимизацией производительности.

Главным нововведением стало исправление проблемы с прокруткой мыши при использовании соотношения сторон, отличного от 16:9. Также улучшена работа оконного режима без полей: теперь внутриигровые точки доступа работают корректно, независимо от настроек соотношения сторон.

Кроме того, обновление решило проблему некорректного отображения графики на некоторых экранах. Важное изменение касается повышения стабильности работы игры — устранены сбои, из-за которых игра могла неожиданно закрываться.

Square Enix также изменила некоторые графические настройки для улучшения производительности, что, вероятно, отразилось на качестве изображения при высоких настройках. Однако критически важные проблемы, такие как заблокированная частота кадров в кинематографических сценах (30 fps), остались нерешенными, что стало разочарованием для фанатов. Моддеры продолжают играть ключевую роль в улучшении игры — например, мод FFXVIFix позволяет увеличить частоту кадров в катсценах до 60 fps и настраивать угол обзора (FOV).

Хотя обновление приносит долгожданные исправления, игрокам все еще приходится полагаться на модификации для полного наслаждения игрой.