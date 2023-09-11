До финала Final Fantasy 16 добралось больше одного миллиона игроков

Square Enix не так давно сообщала об отличных продажах Final Fantasy 16. Новая часть культовой франшизы jRPG Final Fantasy теперь может похвастаться не только количеством проданных копий, но и чрезвычайно высоким процентом вовлеченности игроков. Согласно последним данным, полностью прошли игру от начала и до самого конца уже больше одного миллиона игроков.
О количестве игроков, добравшихся до титров в Final Fantasy 16, сообщает статистика одного из достижений игры на PS5. Ачивка выдается только тем игрокам, которые успешно получили концовку игры и увидели развязку истории Клайва Розфилдеа. Трофей был выдан 42,5% владельцам игры, что равно чуть больше одному миллиону пользователей. Учитывая масштаб игрового мира Final Fantasy 16 и длинную сюжетную линию, такой результат действительно впечатляет, особенно на фоне других крупных игр.
Final Fantasy 16 доступно эксклюзивно для PlayStation 5, где общий тираж игры перевалил за 3 миллиона проданных копий еще в первые недели продаж. Разработчики уже работают над ПК-версией игры, которая может выйти летом следующего года.
Это и не удивительно, сюжет и его подача на высоком уровне, да и в отличие от других игр вышедших за последние время, тут реально было интересно играть и узнать какой всё-таки будет конец истории... Да были минусы в геймплее и некоторые другие проблемы, но это не значительно, по сравнению с тем что игра дала.