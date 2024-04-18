Final Fantasy 16 получила масштабное обновление с новыми кат-сценами и DLC

Японская студия Creative Business Unit III совместно с компанией Square Enix сегодня воплощают в реальность амбициозный план по поддержке Final Fantasy 16. Ролевой экшен вышел еще летом прошлого года, но сегодня для него было выпущено самое масштабное обновление, которое приносит массу нововведений. В игре были переработаны способности эйконов и навыки, улучшены боевые приемы, добавлены новые кат-сцены и многое другое. В добавок к этому, сегодня состоялся релиз второго сюжетного дополнения для Final Fantasy 16, которое должно раскрыть полноценный финал истории Клайва.
Выход дополнения The Rising Tide был отмечен специальным трейлером, который можно увидеть выше. В этом расширении игроки получат весьма странное письмо с просьбой спасти уже давно позабытого эйкона воды — Левиафана. Главному герою вместе с его спутниками нужно отправиться в новую локацию Мисидию, где их ждет последнее большое приключение.
Чтобы открыть доступ к контенту этого DLC, игрокам придется пройти небольшую часть сюжета из основной игры. События The Rising Tide будут доступны сразу после прохождения задания "Доберитесь до "Истока", "Последняя воля" и "Бесценность".
Кроме DLC, Final Fantasy 16 была бесплатно обновлена до версии 1.31, которая выделяется следующими ключевыми моментами:
- Функция быстрого выполнения побочных квестов
- Пользовательский тип контроллера
- Сохранение до 5 наборов навыков
- Дополнительные функции фоторежима
- Новые кат-сцены
- И многое другое.
С полным перечнем изменений можно ознакомиться на официальном сайте. С выходом дополнения для Final Fantasy 16, теперь игроки могут ожидать релиз версии для ПК. Недавно разработчики раскрыли первые особенности издания игры для "народной" платформы.
Когда там уже фулловое издание?
В 2025 году скорее всего...
Не так давно ее закончил, играл по возможности почти все время в неё, ещё раз, это перебор, разве что, побочные можно закрывать быстрее или вообще пройти на сюжет.
P.S. Странно, что новых костюмов не добавили.
Перебор для тебя, но не для других и многие с удовольствием ещё раз игру пройдут, плюс ещё раз говорю, игра в следующем году скорее всего выйдет и на других платформах, поэтому тут нет ничего странного, разработчики внесли изменения с учетом критики игроков...