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Final Fantasy 16 22.06.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.5 298 оценок

Final Fantasy 16 получила масштабное обновление с новыми кат-сценами и DLC

Gutsz
Новости

Японская студия Creative Business Unit III совместно с компанией Square Enix сегодня воплощают в реальность амбициозный план по поддержке Final Fantasy 16. Ролевой экшен вышел еще летом прошлого года, но сегодня для него было выпущено самое масштабное обновление, которое приносит массу нововведений. В игре были переработаны способности эйконов и навыки, улучшены боевые приемы, добавлены новые кат-сцены и многое другое. В добавок к этому, сегодня состоялся релиз второго сюжетного дополнения для Final Fantasy 16, которое должно раскрыть полноценный финал истории Клайва.

Выход дополнения The Rising Tide был отмечен специальным трейлером, который можно увидеть выше. В этом расширении игроки получат весьма странное письмо с просьбой спасти уже давно позабытого эйкона воды — Левиафана. Главному герою вместе с его спутниками нужно отправиться в новую локацию Мисидию, где их ждет последнее большое приключение.

Чтобы открыть доступ к контенту этого DLC, игрокам придется пройти небольшую часть сюжета из основной игры. События The Rising Tide будут доступны сразу после прохождения задания "Доберитесь до "Истока", "Последняя воля" и "Бесценность".

Кроме DLC, Final Fantasy 16 была бесплатно обновлена до версии 1.31, которая выделяется следующими ключевыми моментами:

  • Функция быстрого выполнения побочных квестов
  • Пользовательский тип контроллера
  • Сохранение до 5 наборов навыков
  • Дополнительные функции фоторежима
  • Новые кат-сцены
  • И многое другое.

С полным перечнем изменений можно ознакомиться на официальном сайте. С выходом дополнения для Final Fantasy 16, теперь игроки могут ожидать релиз версии для ПК. Недавно разработчики раскрыли первые особенности издания игры для "народной" платформы.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
prorock

Когда там уже фулловое издание?

3
Han Yslat

В 2025 году скорее всего...

2
Kenn1y

Не так давно ее закончил, играл по возможности почти все время в неё, ещё раз, это перебор, разве что, побочные можно закрывать быстрее или вообще пройти на сюжет.

P.S. Странно, что новых костюмов не добавили.

1
Han Yslat

Перебор для тебя, но не для других и многие с удовольствием ещё раз игру пройдут, плюс ещё раз говорю, игра в следующем году скорее всего выйдет и на других платформах, поэтому тут нет ничего странного, разработчики внесли изменения с учетом критики игроков...

0