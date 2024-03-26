Больше FPS, поддержка сверхшироких мониторов и многое другое: раскрыты особенности Final Fantasy 16 на ПК

Представители из студии Creative Business Unit III и компании Square Enix все охотнее в разговорах с журналистами упоминают о ПК-версии Final Fantasy 16. Буквально вчера продюсер серии Наоки Ёсида в интервью намекал на скорый релиз ролевого экшена на "народной" платформе, а сегодня он решил раскрыть ключевые особенности игры на ПК. Геймеров ждет переработанное управление для клавиатуры, улучшенная графика и с технической стороны более совершенный проект, чем на PS5.

Сообщается, что главные силы студии Creative Business Unit III в основном сосредоточены на полировке сюжетного дополнения, которое выйдет этим летом на PS5. Остальная часть команды же занимается портом Final Fantasy 16 для ПК. В команде приняли решение не уделять внимание дополнительной локализации, поскольку с релизом на консоли в игре была богатая поддержка языков и вместо этого сосредоточится на внедрении дополнительных возможностей.

По словам Ёсиды, версия Final Fantasy 16 на ПК будет выделяться улучшенной графикой и производительностью. Конечно, это преимущества можно будет ощутить только на высокопроизводительных ПК, но разработчики уверены в хорошей оптимизации. Получить 60-100 FPS будет вполне возможно на "стандартном железе". Однако среди обязательных требований для ПК будет наличие "хорошего" SSD.

Кроме этого, разработчики готовят поддержку сверхшироких мониторов, улучшения звука и дополнительные настройки, которые помогут найти оптимальный баланс в параметрах для многих игроков.

Релиз Final Fantasy 16 на ПК не заставит себя долго ждать. Сразу после анонса, разработчики обещают выпустить бесплатную демоверсию, чтобы проект можно было свободно оценить перед покупкой.