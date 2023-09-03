Final Fantasy 16 получит два платных дополнения

С момента запуска игры в июне этого года на фронте Final Fantasy 16 было довольно тихо, но сегодня Square Enix сообщила, что в ее планы на будущее входят DLC.
Эта новость пришла сегодня через сообщение продюсера Наоки Ёсиды на официальном канале игры X (Twitter). Хотя Ёсида не стал вдаваться в подробности, он сказал, что команда увидела, что фанаты хотят больше историй, происходящих в мире Валистеи, и именно это DLC и стремится решить.
На данный момент в разработке находятся два платных DLC. Это не должно сильно удивлять. Перед выпуском директор игры Хироши Такаи заявил, что дополнительный контент будет зависеть от приема Final Fantasy 16 фанатами и на тот момент не планировался.
Ёсида также подтвердил, что версия Final Fantasy 16 для ПК уже в разработке. Никаких дополнительных подробностей ни о DLC, ни о версии для ПК не разглашается, хотя дополнительная информация должна появиться до конца 2023 года.
Многие сейчас напишут спасибо скажи им за то что они выпускают или портируют на рс, хотя можно было сделать это сразу и выпустить на всех платформах одновременно, отместку за долгое ожидание вместо покупки скачать только торрента.