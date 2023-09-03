на главную
об игре
Final Fantasy 16 22.06.2023
7.4 252 оценки

Final Fantasy 16 получит два платных дополнения

©
monk70
Новости

С момента запуска игры в июне этого года на фронте Final Fantasy 16 было довольно тихо, но сегодня Square Enix сообщила, что в ее планы на будущее входят DLC.

Эта новость пришла сегодня через сообщение продюсера Наоки Ёсиды на официальном канале игры X (Twitter). Хотя Ёсида не стал вдаваться в подробности, он сказал, что команда увидела, что фанаты хотят больше историй, происходящих в мире Валистеи, и именно это DLC и стремится решить.

На данный момент в разработке находятся два платных DLC. Это не должно сильно удивлять. Перед выпуском директор игры Хироши Такаи заявил, что дополнительный контент будет зависеть от приема Final Fantasy 16 фанатами и на тот момент не планировался.

Ёсида также подтвердил, что версия Final Fantasy 16 для ПК уже в разработке. Никаких дополнительных подробностей ни о DLC, ни о версии для ПК не разглашается, хотя дополнительная информация должна появиться до конца 2023 года.

2
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
User_200

Многие сейчас напишут спасибо скажи им за то что они выпускают или портируют на рс, хотя можно было сделать это сразу и выпустить на всех платформах одновременно, отместку за долгое ожидание вместо покупки скачать только торрента.

0