Final Fantasy 16 стала самой скачиваемой игрой в Японии, обойдя Hogwarts Legacy и Resident Evil 4

Шестнадцатая глава в знаменитой ролевой серии, которая переносит нас в фэнтезийный мир Валистии, где источником магии служат гигантские кристаллы.

Главный герой, Клайв Росфилд, — наследный принц королевства Розария. Его младший брат Джошуа является «доминантом» — носителем духа могущественных существ, айконов. Когда на семью Клайва обрушивается страшное проклятье, он клянётся отомстить и спасти брата. Ради этого герою придётся вступить в жестокую борьбу за власть, от исхода которой зависит судьба всего мира.

Игровой процесс Final Fantasy 16 сочетает в себе динамичные сражения в реальном времени и элементы тактики. Клайв умело владеет клинком и разрушительной магией, а также может призывать айконов на помощь в битвах с врагами.

По ходу приключения вас ждут живописные локации, опасные подземелья и мистические руины. А главное — интересная история о судьбах героев на фоне грандиозного противостояния.