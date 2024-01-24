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Final Fantasy 16 22.06.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.4 278 оценок

Final Fantasy 16 стала самой скачиваемой игрой в Японии, обойдя Hogwarts Legacy и Resident Evil 4

Gutsz
Новости

Франшиза Final Fantasy вновь доказывает свой невероятно культовый статус для японских геймеров. Несмотря на слабые продажи во всем мире последней игры серии — Final Fantasy 16, проект доминирует в домашнем чарте, вытесняя всех конкурентов. Из последнего отчета PlayStation стало известно, что игра стала самой скачиваемой игрой на PS5 в PlayStation Store за весь 2023 год.

Представленный отчет PlayStation касается только японского рынка; ситуация в других регионах сильно отличается, но для Final Fantasy 16 это превосходные показатели. Несмотря на релиз только летом, игра смогла обойти по количеству скачиваний другие громкие релизы, вышедшие намного раньше. Так проект смог обойти нашумевший экшен Hogwarts Legacy и ремейк Resident Evil 4.

Вот как выглядит топ-10 самых скачиваемых игр на PS5 в Японии:

  1. Final Fantasy 16
  2. Hogwarts Legacy
  3. Monster Hunter: Rise
  4. Armored Core 6: Fires of Rubicon
  5. Resident Evil 4
  6. Street Fighter 6
  7. Diablo IV
  8. Wild Hearts
  9. Like a Dragon Gaiden
  10. Marvel’s Spider-Man 2
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Wolfenstein

ну этож ps там анонс любого проэкта - событие межгалактического масштаба

0
Jarvis666

А в 16 части Ноктис? Или там уже другой чел?

0
Zlobin_Evgeny

Поздравляем,хоть где-то ее покупают

-2