Исполнитель роли Клайва в Final Fantasy 16 хочет вернуться к своему персонажу

Бен Старр, исполнитель роли Клайва Росфилда в Final Fantasy 16, очень хочет повторить свою роль в популярной серии видеоигр. Выступая на подкасте VGC, Старр рассказал о своей личной привязанности к персонажу и заявил, что "ухватится за шанс", если ему предоставят возможность снова изобразить Клайва.

Старр, который, судя по всему, является давним поклонником серии Final Fantasy, отлично справился с ролью Клайва в Final Fantasy 16. Его любит сообщество, и он принимал участие в пресс-мероприятиях, предшествовавших выходу игры. Он такой же фанат, как и часть игровой франшизы. Именно поэтому он с нетерпением ждет возможности вернуться и сыграть персонажа еще раз.

Я чувствую такую личную привязанность к нему, как я уже сказал, и поэтому, если бы кто-то сказал, что мы хотели бы, чтобы Клайв участвовал в каком-то деле, я бы сказал: "Да, пожалуйста, позвольте мне сделать это", потому что я чувствую ответственность за это".

К сожалению, в подкасте VGC Старр сообщил, что не получал никаких сообщений по поводу повторного исполнения этой роли. Он даже упомянул, что ему не звонили и не просили озвучить своего персонажа в Kingdom Hearts. К сожалению, франшиза Kingdom Hearts не использует персонажей из серии Final Fantasy, как это было раньше. Похоже, пока что добавлять Старра в игру не планируется.

Square Enix выпустила первое сюжетное DLC для Final Fantasy 16 в декабре, а второе сюжетное расширение планируется запустить весной 2024 года.

С учетом грядущих расширений для Final Fantasy 16 на горизонте, у Старра может появиться возможность снова оживить Клайва. Остается только ждать и смотреть.