Новые рекламные ролики приглашают вас в Final Fantasy 16 ©

Хотя Final Fantasy XVI уже доступна, Square Enix еще не закончила рекламировать игру, и сегодня они выпустили два новых трейлера.

В первом трейлере, выпущенном западным подразделением компании, представлены футболист Альфонсо Дэвис, баскетболист Анхель Риз, гонщик Формулы-1 Пьер Гасли, игрок в американский футбол Джордж Киттл, суперзвезда WWE Ксавьер Вудс, гимнастка Суни Ли, футболист Габриэл Мартинелли и футболистка Алессия Руссо, которые играют в игру и приветствуют игроков.

Второй трейлер пришел из Японии и является немного более традиционным, представляя знакомство с персонажами, которых вы встретите в игре.

Final Fantasy XVI в настоящее время доступна исключительно для PS5