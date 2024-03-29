Разработка ПК-версии Final Fantasy XVI проходит лучше, чем ожидала студия; ПК-игроки получат полное издание со всеми DLC

На выставке PAX East 2024 у издания Destructoid состоялось интервью с продюсером Final Fantasy XVI Наоки Ёсидой, в котором руководитель студии поделился новыми подробностями касательно разработки предстоящей ПК-версии игры.
По словам Ёсиды, разработка ПК-версии проходит более гладко, чем ожидали сами разработчики. В настоящее время команда разработчиков занята оптимизацией проекта: студия старается добиться максимальной плавности игрового процесса, принимая во внимание скорость загрузок на PS5:
"Это создает тот цельный игровой процесс, который был одной из наших основных концепций при создании игры. Мы хотим, чтобы в игре не было пауз, мы хотим, чтобы все было гладко. И чтобы повторить это, мы сейчас усердно работаем. Чтобы воспроизвести это на ПК, вам понадобится компьютер с довольно высокими характеристиками.
Прямо сейчас мы тестируем игру и нашу текущую оптимизацию на множестве различных систем, чтобы точно определить какими будут минимальные требования для того, чтобы играть в игру таким образом, чтобы она была похожа на опыт с PS5." - сказал Ёсида
Так же Ёсида подтвердил, что демо-версия уже в пути - студия хочет чтобы игроки могли протестировать свои системы перед покупкой и посмотреть, справятся ли они с нагрузкой. Кроме того, продюсер уточнил, что ПК-версия выйдет сразу в виде полного издания игры со всеми DLC.
Тем не менее, продюсер на данный момент не может назвать точную дату выхода ПК-версии. Судя по тому, что ПК-версия выйдет сразу со всеми DLC в комплекте - это случится точно не раньше выхода дополнения The Rising Tide, выход которого запланирован на 18 апреля текущего года.
История с оптимизацией Догмы2 и технических требованиях повторится при этом ? Да с локализацией как обстоят дела ?
В PS5-версии русская текстовая локализация.
никогда не понимал подобные локализации ибо в динамических играх незнаешь куда смотреть на текст или на виртуальный мир. Например драка и комментарии персонажей во время нее. Ибо не всегда можно остановится и обратить внимание на субы. Ибо черевато это.Я конечно знаю английский но не все его знают.
Политика скаварей ясна только Богу, там целый перевод(фф15) где-то его нет(фф7), тут только локализация
Да всю жизнь так играли в бОльшую часть игр и ничё.. Закрадывается конечно поначалу всегда мысль "Вот бы озвучку"..но щас даже вспоминаешь какую-либо игру с лишь сабами -и как-то язык не поворачивается сказать, что в итоге как-то неполноценно в неё когда-то играл.
А когда?
Сюжет игры отличный, боевка тоже норм, графика получше чем догма а вот побочные задание это вообще отстой. Хорошо что додумались добавить опцию сдать задания сразу после его завершения а не бегать каждый раз к нпсу обратно.