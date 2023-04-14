Final Fantasy 16 22.06.2023
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Square Enix представила главную музыкальную тему предстоящей Final Fantasy 16

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butcher69
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Компания Square Enix представила главную музыкальную тему предстоящей основной игры Final Fantasy XVI.

Песня написана и исполнена популярным японским автором-исполнителем Кэнси Ёнэдзу, и называется "Tsuki o Mite Ita", что переводится как "Я смотрел на Луну". Очевидно, официальный английский перевод - "Moongazing".

Презентация игры последовала за последним PlayStation State of Play, во время которого Square Enix представила тонну очень интересного геймплея и больше подробностей.

Вы можете ознакомиться с тематической песней в видеоролике ниже.

Пресс-релиз, анонсирующий тизер, включает заявление самого господина Ёнэдзу:

Словами не передать, какое влияние Final Fantasy оказала на мою жизнь. Я никогда не думал и не представлял, что когда-нибудь получу такую возможность. Я написал эту песню специально для этой игры. Спасибо.

Мы также услышали слова продюсера Наоки Ёсиды.

Когда я узнал, что мы сможем работать с господином Ёнэдзу, я был не только удивлен, но и обрадован. Я большой поклонник творчества Ёнэдзу и знаю, что он страстно любит создавать музыку, которая находит отклик у разных поколений, поэтому я был уверен, что он сможет передать мир, сюжет и темы Final Fantasy XVI. Он не только замечательный художник, но и заядлый геймер и фанат Final Fantasy, так что с нетерпением ожидайте его тематическую песню!

Планируемая дата выхода - 22 июня 2023 года, пока только для PS5, и она уже отправилась на золото. Версия для ПК также, вероятно, появится в какой-то момент, хотя официальной даты выхода пока нет.

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