Видео Final Fantasy 16 демонстрирует обновлённых врагов в Новой игре+ ©

Final Fantasy 16 от Square Enix выйдет всего через несколько дней и обещает массу впечатлений. Наряду с 35-40-часовым основным сюжетом (не включая дополнительный контент), в ней также есть режим Новая игра+ с доступом к новой сложности: Final Fantasy Mode. В новом видео от IGN First режиссер боя Рёта Судзуки и режиссер Хироши Такаи демонстрируют некоторых перестроенных врагов, которых могут ожидать игроки.

Например, в The Greatwood при первом прохождении может быть Dragon Aevis, но в Final Fantasy Mode его заменяет Chimera. Точно так же более поздняя область заменяет врага Фанатика Железной Крови Железным Гигантом. Все ваши эйконические навыки сохраняются, выравнивая шансы, но для достижения успеха потребуются все ваши ноу-хау.

Final Fantasy 16 выходит 22 июня на PS5. Разработчик недавно подтвердил патч первого дня для оптимизации производительности, исправления незначительных проблем с текстом и многого другого, который весит около 300 МБ.