Deluxe-издание Final Fantasy 7 Rebirth попало в руки игроков за неделю до релиза. Интернет заполняют спойлеры

Ровно через девять дней должен состояться выход ожидаемого продолжения ремейка Final Fantasy 7 от Square Enix. К сожалению, премьера Final Fantasy 7 Rebirth была омрачена довольно неприятной утечкой. Физическое и Deluxe-издание игры уже начало попадать в руки игроков больше, чем за неделю до официального релиза. Из-за этого социальные сети и тематические форумы начали пополняться критическими сюжетными спойлерами.

Самое интересное, что раскрыло Deluxe-издание Final Fantasy 7 Rebirth, касается костюмов. Игроки, получившие копию игры раньше времени, опубликовали арт-иллюстрации с демонстрацией различных персонажей и нарядов для них.

Как сообщается, каждый из представленных персонажей в опубликованных артах должен появиться в таком же образе в игре. Это означает, что игроков ждет более расширенный пляжный эпизод из оригинала и переработанный босс.

Напомним, ранее в сети сравнили босса из Final Fantasy 7 Rebirth с оригинальной игрой 1998 года.

Официальный выход Final Fantasy 7 Rebirth запланирован на 29 февраля 2024 года.