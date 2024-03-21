Для Final Fantasy 7 Rebirth вышел патч улучшающий производительность игры

Сегодня компания Square Enix выпустила новое обновление для своей хитовой JRPG Final Fantasy VII Rebirth.
Патч довольно значительный и предлагает множество исправлений ошибок, улучшений (в том числе визуальных) и даже возможностей.
Игроки наверняка оценят добавление уровней сложности в две популярные мини-игры, а также дополнительный контроль над внешним видом в режиме производительности.
Примечания к патчу, опубликованные на официальном японском сайте игры, выглядят следующим образом.
- Исправлены опечатки и ошибки в некоторых строках текста.
- Исправлена ошибка, возникавшая при определенных условиях на карте при управлении персонажем.
- Исправлена ошибка, из-за которой способности Red XIII Lunatic High и Watcher's Spirit могли быть легко отменены во время сражений.
- Исправлена ошибка, из-за которой враги при определенных условиях замирали во время сражений.
- Исправлена ошибка с прогрессом, возникавшая при определенных условиях во время выполнения квестов.
- Улучшена частота кадров и общая стабильность игры.
- В настройках режима производительности добавлены опции "Резкость" и "Мягкость".
- Улучшено качество графики.
- Перевернутая настройка камеры теперь отражается, когда вы скользите на небесном чокобо.
- Перевернутая настройка камеры теперь применяется в мини-игре "Стрельба".
- Улучшена поддержка при лазании по плющу в локации Mithril Mine.
- В меню настройки добавлены параметры сложности для мини-игр Fort Condor и Gears & Gambits.
В настоящее время Final Fantasy VII Rebirth доступна только для PS5. Будет интересно узнать, выйдет ли игра на ПК, как и ее предшественница, но на данный момент никаких анонсов не сделано.
Физику травы добавили?
физику сисяндр переделали
Пфф, Fort Condor и Gears & Gambits эта одни из самых легких мини игр. Fort Condor вообще легкая. В Gears & Gambits достаточно посмотреть гайд. Поставил нужные улучшения куда надо и всё. С первой попытки проходишь. Тут реально сложные мини игры надо нерфить. Мини игру с жабами, пионино и пиксельный бокс. Возможно еще мини игру с Юффи. Так как без прокачки пройти эту мини игру невозможно. Пиксельный бокс это просто треш и за это дали только бронзовую очивку. Тотальное неуважение.