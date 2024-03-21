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Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 262 оценки

Для Final Fantasy 7 Rebirth вышел патч улучшающий производительность игры

butcher69
Новости

Сегодня компания Square Enix выпустила новое обновление для своей хитовой JRPG Final Fantasy VII Rebirth.

Патч довольно значительный и предлагает множество исправлений ошибок, улучшений (в том числе визуальных) и даже возможностей.

Игроки наверняка оценят добавление уровней сложности в две популярные мини-игры, а также дополнительный контроль над внешним видом в режиме производительности.

Примечания к патчу, опубликованные на официальном японском сайте игры, выглядят следующим образом.

  • Исправлены опечатки и ошибки в некоторых строках текста.
  • Исправлена ошибка, возникавшая при определенных условиях на карте при управлении персонажем.
  • Исправлена ошибка, из-за которой способности Red XIII Lunatic High и Watcher's Spirit могли быть легко отменены во время сражений.
  • Исправлена ошибка, из-за которой враги при определенных условиях замирали во время сражений.
  • Исправлена ошибка с прогрессом, возникавшая при определенных условиях во время выполнения квестов.
  • Улучшена частота кадров и общая стабильность игры.
  • В настройках режима производительности добавлены опции "Резкость" и "Мягкость".
  • Улучшено качество графики.
  • Перевернутая настройка камеры теперь отражается, когда вы скользите на небесном чокобо.
  • Перевернутая настройка камеры теперь применяется в мини-игре "Стрельба".
  • Улучшена поддержка при лазании по плющу в локации Mithril Mine.
  • В меню настройки добавлены параметры сложности для мини-игр Fort Condor и Gears & Gambits.

В настоящее время Final Fantasy VII Rebirth доступна только для PS5. Будет интересно узнать, выйдет ли игра на ПК, как и ее предшественница, но на данный момент никаких анонсов не сделано.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Kenn1y

Физику травы добавили?

1
Lorenzo Lamas

физику сисяндр переделали

0
пекота

Пфф, Fort Condor и Gears & Gambits эта одни из самых легких мини игр. Fort Condor вообще легкая. В Gears & Gambits достаточно посмотреть гайд. Поставил нужные улучшения куда надо и всё. С первой попытки проходишь. Тут реально сложные мини игры надо нерфить. Мини игру с жабами, пионино и пиксельный бокс. Возможно еще мини игру с Юффи. Так как без прокачки пройти эту мини игру невозможно. Пиксельный бокс это просто треш и за это дали только бронзовую очивку. Тотальное неуважение.

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