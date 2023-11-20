Final Fantasy 7 Rebirth получила новую порцию великолепных скриншотов

Square Enix раскрыла немало новых подробностей о Final Fantasy 7 Rebirth за последние недели, пока мы отсчитываем дни до релиза игры в феврале. В последнем сообщении были освещены боевая система игры, новая механика синергии, новые локации и персонажи и многое другое. В дополнение к этому Square Enix также представила несколько новых скриншотов для ролевой игры.

Помимо демонстрации знакомых локаций, таких как Кальм и Мифриловые шахты, из ремейка трилогии, на скриншотах также показаны различные персонажи, с которыми игроки столкнутся на протяжении всей игры, а также призыв Куджаты, шоколадные бутики, разработка Материи и многое другое. В дополнение к новым навыкам и способностям синергии есть также несколько примеров Ред XII и Аэрис в боевых действиях.

Final Fantasy 7 Rebirth выйдет на PS5 29 февраля следующего года.