Final Fantasy 7 Rebirth: новые подробности о боевой системе, синергических способностях и многом другом

Square Enix наращивает выпуск новых подробностей о долгожданном сиквеле ролевой игры Final Fantasy 7 Rebirth и раскрыла еще несколько интересных фактов о боевой системе, локациях, персонажах и других интересных моментах в игре.

Помимо подтверждения нового динамического уровня сложности, который будет использовать масштабирование уровней в бою, было также подтверждено еще одно важное дополнение в виде синергических способностей, которые описываются как «мощные атаки, в которых два персонажа объединяются, чтобы повернуть ход битвы».

Использование способностей в бою пополнит вашу шкалу синергии, и тогда различные комбинации смогут проводить уникальные атаки в тандеме. Больше атак станет доступно вам по мере повышения уровня вашей группы, который является «числовым выражением того, насколько сплочена ваша команда».

Кроме того, два персонажа также могут объединиться, чтобы раскрыть навыки синергии, которые можно использовать без потребления ATB и которые могут иметь широкий спектр эффектов: от нанесения урона до усиления союзников. Синергические навыки также можно использовать при блокировании входящих атак.

Между тем, как было подтверждено ранее, Ред XIII будет полностью игровым персонажем в Rebirth, в отличие от Remake, и будет рубить врагов, используя когти для своих основных атак, в то время как игроки также смогут удерживать кнопку, чтобы начать атаку. с более широким диапазоном, который позволит быстрее наращивать ATB. Одной из магических способностей Реда XIII станет луч звездной пыли, «вызыва.obq взрывающийся шар света, который опаляет всех врагов, попавших под удар».

Между тем, у него также будет доступ к режиму мести, который усилит его способности уклонения и физические атаки, а также позволит ему использовать Siphon Fang, атаку, которая не расходует ATB и выкачивает здоровье врагов, одновременно нанося урон. Чтобы активировать режим мести, игрокам придется заполнить шкалу, блокируя атаки.

Аэрис, которая, очевидно, была полностью играбельной в предыдущей игре, также получит некоторые ключевые изменения в том, как она будет действовать в бою. Например, используя способность Ward Shift, она сможет сбрасывать символы в любом месте боевой арены и мгновенно телепортироваться к ним, предоставляя ей гораздо большую мобильность.

Также были раскрыты новые подробности об одном из призывов, которые будут доступны в игре, а именно о Куджате, огромном свиноподобном монстре с гигантскими рогами, который также способен использовать атаки молнией, огнём и льдом.

Square Enix также поделилась некоторыми краткими подробностями о локациях, которые поклонники оригинальной Final Fantasy 7 слишком хорошо помнят, например, деревня Кальм или когда-то шумные, но теперь заброшенные Мифриловые шахты. В этих (и других) локациях игроки также встретят Бродена, который владеет гостиницей в Кальме и затаил обиду на Шинру; Ронда, мэр и шериф Андер-Юнона, которая придет на помощь Клауду и компании; Присцилла, молодая девушка, которая дрессирует дельфинов в Андер-Юноне; Билли, молодой работник ранчо и внук владельца ранчо чокобо; и Хлоя, младшая сестра Билли, которая продает предметы и материалы для рукоделия в магазине ранчо.

Путешествуя по огромному миру Final Fantasy 7 Rebirth, игроки также смогут использовать информацию о нем, тратя точки данных вместе с Чедли для разработки новой Материи. Вы также можете выследить Проторелики, неизвестные артефакты, которые излучают уникальные и загадочные энергетические сигналы и могут искажать пространство-время, или отправиться в шоколадные бутики на ранчо, где вы сможете применить различные варианты настройки для своих ездовых животных чокобо.

Final Fantasy 7 Rebirth выйдет на PS5 29 февраля 2024 года.