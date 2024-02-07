PC-версия Final Fantasy 7 Rebirth может появиться раньше, чем ожидается

Как вы уже знаете, недавно завершился State of Play, на котором было рассказано масса интересного о Final Fantasy 7 Rebirth, а также состоялся дебют нового трейлера долгожданного эксклюзива для PlayStation 5. И именно в этих захватывающих кадрах и содержится одна очень интересная деталь.

На финальных кадрах трейлера мы видим, что в нижней части экрана указано, что Final Fantasy 7 Rebirth является временным эксклюзивом и появится на других платформах не раньше 29 мая 2024 года.

Сразу стоит понимать, что это не означает, что игра Square Enix выйдет на ПК по истечении этого срока, однако, поскольку соглашение с Sony рассчитано всего на три месяца, не исключено, что до конца года игра будет портирована на ПК. В общем, если вы хотите насладиться сиквелом Final Fantasy 7 Remake, но у вас нет PlayStation 5, скорее всего, вам не придется долго ждать.

А пока мы ждем, когда же появится возможность поиграть в игру на других платформах, стоит напомнить, что в PlayStation Store уже вышла бесплатная демоверсия Final Fantasy 7 Rebirth, включающая флэшбэк с участием Клауда или Сефирота, а в ближайшие дни появится обновление с играбельной миссией на Юноне.