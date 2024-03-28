PlayStation опубликовала документальный ролик о создании Final Fantasy 7 Rebirth с комментариями разработчиков

Приключение Клауда и его товарищей продолжилось вместе с релизом Final Fantasy 7 Rebirth, второй части ремейка культовой игры, вышедшей в далеком 1998 году. Проект успешно стартовал на консолях PlayStation 5 ещё в конце февраля, и чтобы отметить это событие, компания Sony запустила серию документальных фильмов. Сегодня была опубликована первая часть, которая посвящена созданию масштабного мира Final Fantasy 7 Rebirth и отзывам разработчиков.
В представленном ролике авторы ремейка Final Fantasy 7 Rebirth вспоминают оригинальную игру и делятся памятными моментами во время создания обновленной версии. Так, геймдиректор проекта Наоки Хамагути признался, что за время разработки искренне влюбился в регион Джунон. Для него эта локация стала самым любимым местом в Final Fantasy 7 Rebirth, а возможно, даже во всей серии.
Дизайнер Final Fantasy 7 Rebirth Ёсинори Китасэ сообщил, что среди всех созданных им вещей он больше всего гордится общей картой внутриигрового мира. По его словам, команде удалось реализовать крайне интересный элемент исследования.
С этой картой мира вы можете исследовать все, что захотите, и куда бы вы ни пошли, вас ждут открытия, забавные побочные квесты и мини-игры. Эти элементы всегда считались несколько противоречивыми стилями игрового процесса. Эта свобода идти туда, куда вы хотите, а не просто сидеть на корточках и наслаждаться основной историей, эти противоположные стили сосуществуют в таком чудесном балансе, смешавшись вместе. Это дает вам совершенно новые ощущения от игры, чего я никогда не испытывал, и это то, чем я горжусь больше всего.
Final Fantasy 7 Rebirth на данный момент доступна только на PS5, однако позднее проект обещает добраться до ПК.