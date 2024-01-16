По словам инсайдера, Final Fantasy 7 Remake выйдет на Xbox

По словам Джеза Кордена из WindowsCentral, у него есть некоторые доказательства того, что Final Fantasy 7 Remake выйдет на Xbox.

Об этом Корден сказал в последнем эпизоде Xbox Two с ютубером Rand al Thor. Во время стрима дуэт рассказал о предстоящем Xbox Direct, игре Bethesda про Индиану Джонса и играх от сторонних разработчиков, включая последние игры серии Final Fantasy. Известно, что ремейк Final Fantasy VII, вышедший в 2020 году, имел временную эксклюзивность в течение одного года, а версия для ПК была выпущена в 2021 году.

К огорчению игроков Xbox, игра до сих пор не вышла на платформах Xbox. Однако все может измениться, поскольку Корден отметил, что у него есть предварительные данные о том, что обсуждается Xbox-версия Final Fantasy 7 Remake. Однако, как было отмечено во время стрима, Sony и Square Enix могут не захотеть выпускать Xbox-версию вплотную ко второй части ремейка - Final Fantasy VII Rebirth, которая выйдет в следующем месяце.

Я получил предварительные данные о том, что ведутся переговоры о Final Fantasy VII для Xbox. Но я согласен с вами в том, что Sony и Square Enix не хотели бы лишать Rebirth блеска, выпустив Final Fantasy 7 Remake для Xbox, но я думаю, что это произойдет.

Final Fantasy VII Remake уже доступна по всему миру на PC, PlayStation 5 и PlayStation 4.