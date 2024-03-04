Представлена раздеваемая фигурка Тифы из Final Fantasy VII Remake

Ее стоимость составляет от 117 тыс. до 154 тыс. рублей
Creation Studio представила раздеваемую фигурку для взрослых Тифы из Final Fantasy VII Remake. Стоимость коллекционной модели варьируется от 117 тыс. до 154 тыс. рублей в зависимости от размера.
Фигурка Тифы выполнена из силикона в двух вариантах: высотой 69 см и 90 см. Героиня одета в фиолетовое платье и черное нижнее белье.
29 февраля состоялся релиз Final Fantasy VII Rebirth на PS5, игра получила высокие оценки от критиков.
В январе студия Feng Hua Studio анонсировала раздеваемую фигурку Гань Юй из Genshin Impact. Стоимость коллекционной статуэтки для взрослых составляет 11 тыс. рублей.
Это уже не фигурка, а статуэтка. Фигурку можно поставить на полку, а статуэтка, статуя --устанавливается на постамент.
Сегодня просто день раскрытых тем, прелестно!
Пошла жара!!!!
Судя по комментариям ни один друг ещё за помощью не обращался )
90 см... почему не 160