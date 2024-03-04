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Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 210 оценок

Представлена раздеваемая фигурка Тифы из Final Fantasy VII Remake

Simple Jack
Новости

Ее стоимость составляет от 117 тыс. до 154 тыс. рублей

Creation Studio представила раздеваемую фигурку для взрослых Тифы из Final Fantasy VII Remake. Стоимость коллекционной модели варьируется от 117 тыс. до 154 тыс. рублей в зависимости от размера.

Фигурка Тифы выполнена из силикона в двух вариантах: высотой 69 см и 90 см. Героиня одета в фиолетовое платье и черное нижнее белье.

29 февраля состоялся релиз Final Fantasy VII Rebirth на PS5, игра получила высокие оценки от критиков.

В январе студия Feng Hua Studio анонсировала раздеваемую фигурку Гань Юй из Genshin Impact. Стоимость коллекционной статуэтки для взрослых составляет 11 тыс. рублей.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Беркут Слеер
Фигурка Тифы выполнена из силикона в двух вариантах: высотой 69 см и 90 см. Героиня одета в фиолетовое платье и черное нижнее белье.

Это уже не фигурка, а статуэтка. Фигурку можно поставить на полку, а статуэтка, статуя --устанавливается на постамент.

1
AT_Sagor

Сегодня просто день раскрытых тем, прелестно!

0
SOLUS5678

Пошла жара!!!!

0
Grimnebulin

Судя по комментариям ни один друг ещё за помощью не обращался )

0
PastoralUpton
0
Netro359

90 см... почему не 160

0